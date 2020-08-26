Коронавирусные ограничения станут проблемой для школьников Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области останется с нами и осенью. Согласно статистике регионального минздрава, за прошедшие сутки по числу заболеваний Южный Урал занял 26 место среди 85 российских регионов.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на раннее утро 27 августа зарегистрировано 73 новых случаев коронавируса и с начала пандемии число заболевших достигло 14 030. Умерли еще пять пациентов с COVID-19.

Непосредственно от COVID-19 скончалась 92-летняя пациентка. Еще у четверых — коронавирус был сопутствующим заболеванием: 71-летняя пациентка умерла от атеросклероза, прогрессирующей сердечной недостаточности, 94-летний пенсионер — от острого инфаркта миокарда, гипертонической болезни, 76-летний мужчина — от острого инфаркта миокарда, атеросклероза коронарных артерий, 80-летняя пациентка — от ишемической кардиомиопатии, гипертонической болезни с поражением сердца и почек.

— За прошедшие сутки из больниц Челябинской области выписаны 146 человек, а за время пандемии — 10 922, — уточнили в Минздраве. — На сегодняшний день больных коронавирусом в регионе — 2717. 42 человека по месту прописки переведены в больницы других регионов.

За время пандемии на COVID-19 в Челябинской области методами ИФА и ПЦР провели 486 413 тестов на COVID-19.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В регионе готовятся не только к новому учебному году, но и ко второй волне коронавируса. Недавно в Роспотребнадзоре рассказали, какие меры будут предприниматься в случаях, когда в школы Южного Урала проникнет COVID-19.

В каждом случае будет проводиться эпидрасследование, выявляться круг лиц, которые контактировали с заболевшим. Из-за этого на карантин могут отправить несколько учеников или даже весь класс, а, может, и всю школу. Об этом сообщила заведующая отделом эпиднадзора Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Кстати, недавно мы рассказали о важных изменениях, которые произойдут в школах Южного Урала в условиях пандемии коронавируса. Что будет с расписанием, можно ли приходить на День знаний родителям, можно прочитать в нашем материале.

Выпускники школ самыми первыми испытали весь «ад» коронавирусных ограничений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области с 26 августа возобновлено движение отмененного из-за коронавируса автобусного маршрута до Казани. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление от автовокзала «Центральный» — в 13:59, «Южный» — 14:25. Время в пути — 19 часов.

Впрочем, отдыхать во время пандемии коронавируса можно не только в Казани, но и у себя в регионе. Недавно в национальном парке «Таганай» фотоловушка, установленная на территории заповедного места, сделала кадры с лосями, косулей и лисицей. Правда, некоторые туристы были не очень удивлены этим животным. Так, один из жителей Челябинской области рассказал о встрече с медвежатами, которые лазали по дереву. Мужчине и его группе пришлось быстро покинуть место, где играли косолапые, чтобы не попасть на глаза маме-медведице.

В ГБУЗ ОТБ № 2 Бакала (Саткинский район Челябинской области) вчера, 26 августа, произошло ЧП. У одного из пациентов терапевтического отделения обнаружили коронавирус. В итоге, всех людей, находящихся там на лечении, выписали из больницы в срочном порядке. Как сообщила читательница КП-Челябинск, чья пожилая мама лежала с гипертонией, это было сделано с нарушениями. Подробности читайте в нашем материале.

Коронавирус в Челябинске

Коронавирус в Челябинске вносит коррективы в учебную жизнь не только школьников, но и студентов. Недавно в ЮУрГУ сообщили, как начнут свою университетскую жизнь иностранцы, которые приехали обратно на учебу после каникул.

— Иностранные студенты, которые вернутся на учебу в ЮУрГУ после открытия границы, по постановлению Роспотребнадзора будут проходить 14-дневную изоляцию. Для этого в настоящий момент при ЮУрГУ функционирует обсерватор на 128 мест, который оснащен интернетом, что позволит иностранным студентам начать учебный год дистанционно. На 10-12 день у ребят будет взят тест на коронавирус, и если он будет отрицательный, то по истечению 14-дневной изоляции студенты займут свои места в общежитиях и вернутся в свои учебные группы, — сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на проректора по учебной работе ЮУрГУ Андрея Радионова.

ЮУрГУ также может открыть второй обсерватор, уже рассчитанный на 288 мест.

Иностранным студентам придется забыть о прогулках в ближайшее время Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Копейске

В эти выходные пройдет в Копейске отметят сразу два праздника — День города и День шахтера 2020. Из-за пандемии коронавируса празднование должно было пройти в онлайн-режиме. Однако после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, мэрия решила провести торжества в традиционном формате – с гуляньями, концертами и праздничным салютом в финале.

В мэрии Копейска отметили, что некоторые ограничения все же останутся. Так, на площади Славы не будут устанавливать игровые, развлекательные и торговые зоны.

Помимо этого, власти города планируют разослать рекомендательные письма во все ближайшие магазины о прекращении продажи алкоголя в вечернее время.

Похоладние в регионе пришлось для врачей на руку, поскольку в таких костюмах работать в жару очень тяжело. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 27 августа 2020 года.

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