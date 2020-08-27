В Кургане задержали подозреваемого в поджоге «Гелендвагена» директора крупных рынков

В день поджога у «Гелендвагена» видели постороннего человека. Фото: ГУ МВД по Курганской области

В Курганской области задержали подозреваемого в поджоге «Гелендвагена», принадлежащего директору крупных рынков Максиму Муравскому. Он оказался местным жителей. При обыске у него нашли цедый арсенал оружия и балаклавы.

Дорогой «Мерседес» сгорел в июле. Автомобиль стоимостью более четырех миллионов рублей выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Известно, что Муравский входит в число учредителей ООО «Новый рынок». Поджог сразу связали с его бизнесом.

Только недавно полицейские задержали подозреваемого — 37-летнего жителя Кургана. При обыске в квартире обнаружили две балаклавы, огнестрельное оружие и боеприпасы, несколько сим-карт, пустые бланки для документов и печати.

У подозреваемого нашли целый арсенал. Фото: ГУ МВД по Курганской области

Мужчине предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (максимальное наказание до пяти лет лишения свободы) и ч. 1 ст 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (максимальное наказание — лишение свободы до трех лет).

У задержанного также нашли балаклавы и пустые бланки документов. Фото: ГУ МВД по Курганской области

Хозяина оружия проверяют на причастность к другим преступлениям. Фото: ГУ МВД по Курганской области

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили в ГУ МВД по Курганской области, сейчас фигуранта проверяют на причастность к совершению других преступлений.

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