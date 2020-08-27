Что происходит: показываем, что делал рыжий кот прямо в центре Челябинска на глазах у сотрудников ГИБДД

Кто может удивить автомобилиста в разгар рабочего дня? Инспектор ГИБДД, который останавливает машину и вместо штрафа или проверки документов, напоминает о правилах и предлагает пройти получить подарки? Журналисты, которые поздравляют с новым годом? Полезные вещи для школьников, которые вручают просто так? А может неожиданные объятья огромного рыжего кота (или белки, или лисы…)? Да все вместе!

Яркая акция на площади Революции привлекла внимание прохожих. Все недоумевали, что же такое происходит? А стрим с происходящим в центре города посмотрело более трех с половиной тысяч человек.

Что же это было? Рассказываем. Именно так сотрудники «КП-Челябинск», инспекторы отделения пропаганды БДД ГИБДД по г.Челябинску, магазин «Галамарт» и официальный дилер ŠKODA в Челябинске, компания «Яромир-Авто», поздравили автолюбителей с наступающим новым учебным годом.

Удивлению челябинских автомобилистов не было предела.

— Вот так бы всегда останавливали «гаишники». Поздравления, подарки, я в шоке, — ошарашено говорит владелец ŠKODA Octavia Сергей.

— Безумно приятно! Я даже не знала, что такое бывает. Спасибо вам! — радостно восклицает автомобилистка на ŠKODA Fabia Ольга.

— Ребята, вы классные! Мой водительский стаж более 25 лет, но на дорогах я всегда «отличник»: правила не нарушаю, — уверяет владелец ŠKODA Yeti Александр Игоревич.

Инспекторы ГИБДД напомнили водителям о правилах перевозки детей и важности соблюдения ПДД.

— В преддверии нового учебного года мы еще раз проговариваем для автомобилистов, что детей нужно перевозить в специальных удерживающих устройствах в зависимости от возраста и веса ребенка. Еще раз подчеркиваем: нельзя перевозить детей на руках, поскольку при столкновении автомобилей, даже на небольшой скорости, ребенок получает травмы из-за того, что его придавливает взрослый пассажир. Максимальную безопасность ребенка во время движения обеспечивает только автокресло, — комментирует сотрудник отдела пропаганды городской ГИБДД Андрей Юрин. — Также мы просим всех родителей школьников напомнить детям, как вести себя на пешеходных переходах и остановках по пути в школу и домой.

Автомобилистам вручили школьные мешки для сменной обуви, кружки с ярким принтом, красочный журнал с новинками ŠKODA и любимые детские комиксы «Лео и Тиг» издательского дома «Комсомольская правда».

«КП-Челябинск» поздравляет взрослых и ребят с наступающим учебным годом и призывает быть отличниками на дорогах!

Яркие моменты акции в нашем видеоролике: