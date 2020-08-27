Только никому: «Комсомолка» откроет новый туристский маршрут НП «Зюраткуль»

Фото: vk.com/zyuratkul2015

Уже завтра все читатели «КП-Челябинск» станут свидетелями исторического события. Делегация «Комсомолки» вместе с сотрудниками национального парка «Зюраткуль» откроют совершенно новый туристский маршрут. На нем еще не было ни одного туриста, и мы станем первыми!

Наша экспедиция отправится в 7 утра 28 августа. По пути мы будем выкладывать стримы в нашу группу и вести трансляцию с места событий.

Партнеры автозабега:

Диагностический центр «МРТ Эксперт»;

Автокомплекс Регинас;

Страховая компания «Югория»;

Компания Craft Beer House

Апартаменты на Солнечной Долине и Золотом Пляже от собственника.

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