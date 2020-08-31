«Не вау, а диво!»: что предлагают челябинские магазины для отвязных школьников и гламурных учениц

Некоторые канцелярские товары поражают своей необычностью. Фото: читатель КП

Школьные товары в преддверии 1 сентября пользуются бешеным спросом у челябинцев. Родители сметают с полок магазинов канцелярские товары, от ассортимента которых рябит в глазах. Мы прогулялись среди прилавков и сделали подборку самых забавных и даже нелепых товаров для учеников.

ДНЕВНИКИ С ПУШКОМ И БЛЕСТКАМИ

«Дневник — это лицо ученика», — говорили они. Помните? А еще добавляли что-нибудь занудное из серии: «И основной документ школьника на время обучения!» (читать серьезным голосом). Предлагаем просто посмотреть, какие же у современных детей… забавные «лица».

Мы не знаем, что случилось случилось с этими совами. Возможно, это последствия пандемии коронавируса (но это не точно). Фото: читатель КП

Блеска и меха много не бывает. Фото: читатель КП

Признавайтесь, у вас уже рябит в глазах? Фото: читатель КП

В школы в этом году выйдут самые стильные ученики. Фото: читатель КП

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ТЕТРАДИ

По тетрадям, говорят, тоже сразу видно, прилежный ученик или нет. Уж не знаем, правда это или нет, но о чувстве юмора и доле самоиронии по ним судить явно можно. Обложки пестрят забавными фразами. Одна только фраза: «Химия — наука такая: либо не понимаешь, либо не понимаешь», — чего стоит. Наслаждайтесь:

Для подготовки к ЕГЭ — самое то! Фото: читатель КП

Вот так выглядят тетради с чумовым характером. Фото: читатель КП

РУЧКИ С ОБЛАЧКАМИ, УТОЧКАМИ И ФЛАМИНГО

Чтобы ребенок лучше учился, ему непременно нужно записывать информацию в тетрадь. Их мы уже выбрали. На очереди — ручки. Прогрессивным школьникам есть, где разгуляться: тут тебе и лисички с мишками, и уточки с фламинго. Не нравится? Хватай перо павлина и… изучай логарифмы с удовольствием.

Эх, такими бы ручками да сочинение написать... Фото: читатель КП

... или диктант! Фото: читатель КП

ЛАСТИКИ В ВИДЕ ЕДИНОРОГОВ И ТОЧИЛКА-АПЕЛЬСИНКА

Удивить одноклассников и учителей школьники могут даже с помощью точилок и ластиков. Их сейчас каких только нет: единороги, дамские сумочки, туфельки, футбольные мячи и многое другое. В общем, выбирай — не хочу.

Надеемся, эти ластики стирают. Фото: читатель КП

Главное, чтобы вся эта красота влезла в пенал. Фото: читатель КП

ПЕНАЛЫ В ВИДЕ БУТЫЛКИ, С МЕХОМ И МИШУРОЙ

Хранить письменные принадлежности удобнее в одном месте. Поэтому мы не оставили без внимания стеллажи с пеналами. Глядя на них, даже не верится, что кто-то их покупает для учебы в школе. Но мы сразу вспоминаем дневники, и уже ничему не удивляемся.

А это все пеналы. Фото: читатель КП

Действительно... ах! Фото: читатель КП

ЯРКИЕ РЮКЗАКИ

Рюкзаки и мешки для обуви — отдельная история. В большинстве своем они выглядят вполне консервативно, но есть и термоядерные по цветовой гамме и исполнению варианты.

Рюкзаки с пайетками для школы выглядят очень странно. Но магазины позиционируют их именно как школьные. Фото: читатель КП

Как вам мешочек для сменной обуви, а? Фото: читатель КП

Продавцы канцелярских товаров также предлагают покупателям вполне обычные товары. Но школьные базары в последнее время все больше напоминают магазины приколов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомолка» собрала первоклассника в школу за две и восемь тысяч рублей: почувствуй разницу (считаем вместе).

Топ-5 изменений в школе, о которых надо знать родителям Челябинске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru