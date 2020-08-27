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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 августа 2020: Путин высказался о ковидных выплатах, а Варламов заступился за нарушительницу режима

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 августа 2020 г.
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Мэр Челябинска Наталья Котова изучает документы на поставку благотворительного груза для городских больниц

Мэр Челябинска Наталья Котова изучает документы на поставку благотворительного груза для городских больниц

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области придется терпеть и в осенний сезон. Ежедневно из-за COVID-19 умирает по 3-4 человека.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 28 августа в Челябинской области подтверждены 14 104 случая заражения коронавирусом.

В среду по региону провели 3643 теста на коронавирус. Диагноз подтвердился еще у 74 человек.

На лечении в больницах области и по домам остаются 2697 человек. Накануне выписаны 90 пациентов.

К сожалению, есть и летальные случаи. В регионе умерли четыре человека с диагнозом «коронавирус». Это жители Магнитогорска, Копейска и Златоуста. У каждого из них были тяжелые сопутствующие заболевания:

— у 59-летнего мужчины — рак с метастазами;

— у 62-летней женщины гипертония с поражением сердца, а также острый респираторный дистресс-синдром;

— у 70-летнего мужчины — гипертония и атеросклероз;

— у 71-летнего пациента — острый инфаркт миокарда и атеросклероз.

Всего с начала пандемии в Челябинской области ушли из жизни 353 человека с коронавирусом.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

На совещании с правительством президент страны Владимир Путин назвал регионы, где у медиков есть проблемы с получением ковидных выплат.

— Общероссийский народный фронт зафиксировал нарушения по страховым выплатам в отдельных регионах. Это Новосибирск, Челябинская область, Санкт-Петербург. Что там происходит? — обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Оказалось, что с медиков требуют дополнительные документы, не предусмотренные нормативной базой. Иногда их количество превышает 16 штук.

— Прекратить излишнюю бюрократию, — распорядился Путин.

Среди родителей упорно ходят слухи, что вот-вот и в школах области снова введут дистанционное образование. Сроки при этом называют разные: ноябрь, октябрь и почему-то 20 сентября. Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов назвал это глупостью.

— Это может произойти, только если в отдельной школе произойдет вспышка заболеваемости. Но так, чтобы всю страну отправить снова на дистант, — нет, это глупости. В вузах такая же история. Только там студенты будут в масках на лекциях сидеть, — заявил Александр Кузнецов.

Кузнецов напомнил, что в этом году учебный процесс будет организован с максимальными мерами безопасности для учащихся. Дети начнут учиться, как в советские годы: класс будет находиться в закрепленном помещении, переходить только на очень специализированные занятия — например, в кабинет информатики или на лабораторную работу по физике и химии.

Многие челябинские школьники будут не в восторге от новых правил

Многие челябинские школьники будут не в восторге от новых правил

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Популярный блогер Илья Варламов высказался о ситуации, которая произошла с жительницей Миасса Златиславой Мурдасавой. Напомним, женщина пришла без медицинской маски на суд.

— Перчаточно-масочное безумие начинает уходить в какую-то рекурсию. Ее судили за то, что она была без маски и еще один штраф ей впаяли за то, что на этот суд она пришла без маски. В итоге назначили два штрафа, но женщина решила их обжаловать. Так что есть все основания ожидать, что на следующий суд она придет без маски и получит еще новый штраф, который начнет обжаловать. И все это будет проходить без маски и эти штрафы будут расти как снежный ком, пока не вселенная взорвется, — шутит Илья Варламов.

После того, как ролик появился в Сети, состоялась апелляция в Челябинском областном суде. Златислава Мурдасава на заседание не пришла, и служители Фемиды вынесли решение без нее.

— Зайдите в любую политическую хронику и посмотрите, много ли чиновников носят маски. Нельзя заставлять [носить] маски людей, если вы сами в них не ходите, — возмутился Илья Варламов.

Коронавирус в Челябинске

Есть хорошие новости для любителей покататься на коньках. Ледовый дворец «Уральская молния» вновь распахнет двери для всех желающих. В дирекции сообщили, что новый сезон массового катания начнется в ближайший вторник 1 сентября. Решение было принято после распоряжения губернатора о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий в Челябинской области.

Руководители ледового дворца подчеркнули, что массовые катания пройдут в режиме ограничений: вход будет разрешен только в масках, а в раздевалках все должны находиться на дистанции в 1,5 метра.

Количество посетителей будет ограничено до 250 (максимально каток может вместить 700-800 человек одновременно). Кстати, для всех желающих открыто и кафе на втором этаже комплекса.

Врачи продолжают спасать жизни пациентов в ковидных отделениях

Врачи продолжают спасать жизни пациентов в ковидных отделениях

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 28 августа 2020 года.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Челябинской области 2020: последние новости

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