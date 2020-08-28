Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 29 августа 2020: выплаты врачам после вмешательства Путина и вспышка в волейбольном клубе

Лето подходит к концу, а коронавирус продолжает оставаться с челябинцами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области с нами останется надолго. Школы уже готовятся начать новый учебный год в условиях пандемии. А под Челябинском во всю строится новая инфекционная больница, на которую потратят порядка 2,5 млрд рублей.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 29 августа количество заболевших COVID-19 увеличилось на 71 человека. Всего в регионе зафиксировано 14 175 случаев заражения. При этом 99 пациентов покинули больничные палаты, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 11 111 человек. Еще 2 665 южноуральцев находятся под присмотром врачей.

За прошедшие сутки не обошлось и без смертей. Скончались четыре пациента, у которых был диагностирован COVID-19. 80-летний мужчина умер от коронавируса, а у остальных он был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — мужчина, 83 года;

— гипертоническая болезнь с поражением сердца, атеросклероз — мужчина, 57 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз — женщина, 77 лет.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Правительство Челябинской области потратит 9,5 млн рублей на выплату компенсаций во время пандемии коронавируса работникам стационарных организаций и отделений социального обслуживания.

— Законодательным собранием Челябинской области принят закон, в соответствии с которым утверждена методика расчета размера субвенций на оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, – сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина. — В установленном порядке закон будет передан на подпись губернатору Алексею Текслеру.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ранее работникам социальных учреждений в качестве материального стимулирования было выплачено более 400 млн рублей, из которых около 162 млн рублей поступило из федерального бюджета по поручению Президента РФ Владимира Путина и 241 млн рублей было направлено из бюджета региона губернатором Алексеем Текслером.

Врачи Челябинской области все-таки получили ковидные выплаты. Это произошло на следующий день после совещания с Путиным в правительстве РФ 26 августа. Напомним, тогда президент потребовал прекратить излишнюю бюрократию и упростить получение денег.

— Страховые выплаты медицинским работникам Челябинской области, переболевшим коронавирусной инфекцией, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, — сообщили в Фонде социального страхования.

Некоторые врачи ждут выплаты по нескольку месяцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинске

Коронавирус снова внес коррективы в спортивную жизнь Южного Урала. Вчера были отменены два матча челябинского «Динамо» в рамках Суперлиги Париматч. Причиной тому стали 11 игроков, зараженных коронавирусом. Также положительный результат теста есть у одного официального лица команды.

— Клуб сообщил, что команда не сможет принять участия в играх 29 августа и 2 сентября против команд «Сунгуль» и «Нева», — сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Согласно регламенту, челябинской команде будут засчитаны технические поражения со счетом 0:10. Помимо этого, за отказ от участия в матче клуб штрафуют на 600 тыс. рублей и снимают с турнира, однако в связи с пандемией Комиссия по организации и проведению соревнований предлагает отменить это наказание.

Товарищеский матч, запланированный на 30 августа между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» был отменен. К такому решению пришло руководство обоих клубов.

— Решение об отмене было принято по обоюдному согласию клубов. Таким образом следующую игру «Магнитка» проведёт уже в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги – 4 сентября в 19:00 команда Ильи Воробьёва на домашней площадке примет «Куньлунь Ред Стар, — сообщила пресс-служба магнитогорского «Металлурга»

— Данная встреча отменена, «чёрно-белые» продолжают подготовку к старту регулярного чемпионата в Челябинске, — сообщила пресс-служба ХК «Трактор».

Напомним, ранее у семерых игроков «Трактора» был обнаружен коронавирус. Однако, как заявил журналистам вице-президент челябинского клуба Борис Видгоф, болезнь у «черно-белых» протекает в легкой форме.

В Челябинской области продолжают прекращать свою работу ковидные госпитали Фото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 29 августа 2020 года.

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