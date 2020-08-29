Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 30 августа 2020: первый футбольный матч со зрителями и борьба заболевших родителей за обследование детей

Жители Челябинской области наслаждаются последними днями лета и жаркой погодой. А между тем в больницах продолжается борьба с вирусом... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область продолжает бороться с пандемией коронавируса. Число ковидных больных ежедневно растет. На утро 30 августа в регионе зарегистрировано 14 253 случаев заражения. За прошедшие сутки диагноз поставили еще 78 южноуральцам. При этом из больниц накануне выписали 71 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 11 182 жителя области.

С каждым днем пополняется летальная статистика. Умерло еще четыре человека с COVID-19. Непосредственно от коронавируса скончалась 65-летняя женщина. У других пациентов, двух мужчин 64 и 67 лет, а также 85-летней женщины, были тяжелые хронические заболевания, ковид стал сопутствующим.

Инфографика: коронавирус74.рф

В Челябинске подтверждено 5 978 случаев заболевания — плюс 27 новых. Выздоровели 4 460 челябинцев, накануне выписали 31 человека. Сейчас лечатся 1 361 житель города, из них 198 — амбулаторно.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске прошел первый матч ФК «Челябинск» со зрителями. Вход для болельщиков был свободный. Однако количество мест было ограничено по требованию Роспотребнадзора. На матче побывала наш корреспондент.

— На входе выдают маски тем, у кого ее нет, обрабатывают руки антисептиком и измеряют температуру. Для зрителей открыли только половину стадиона. Но есть и неприятные моменты — на сиденьях слой пыли, — говорит журналист КП-Челябинск. — На трибунах никакой социальной дистанции. Кто шли семьями, переживали, что их рассадят. Но никаких заклеенных кресел, чтобы люди не садились близко друг к другу, не было.

Отметим, «Челябинск» победил «Носту», команду из Новотроицка, со счетом 2:1.

Зрителям измеряли температуру и выдавали маски. Фото: Юлия РЕУТОВА

Кресла испачканы. Фото: Юлия РЕУТОВА

Коронавирус в Челябинской области

В Магнитогорске родители, переболевшие коронавирусом, не могут добиться обследования своих детей. Мама двух детей Татьяна Обертий неоднократно звонила в Роспортребнадзор, но это не дало результатов. Она написала пост в соцсетях, в надежде через общественность достучаться до ведомства.

— Мое обращение к начальнику Роспотребнадзора Магнитогорска. У меня к Вам накопилось несколько вопросов. Мой муж и я заболели COVID-19 6 августа, что подтверждено двумя положительными тестами. Я звонила по данным телефонам: 213603, 213561 (телефоны «горячей линии Роспотребнадзора Магнитогорска — прим. авт.) и несколько раз и разговаривала с вашими сотрудниками по поводу взятия анализов у моих детей. Мне сообщили, что ни меня, ни мужа в базе данных, как заболевших, нет. И это после двух положительных тестов?!

Мне обещали разобраться с этим вопросом, записали все мои данные и телефон. Прошло больше недели, никто так и не пришел, и не позвонил, тесты так и не взяты. И, скорее всего, уже тесты ничего и не покажут, так как прошло много времени. Получается, чтобы узнать, переболели ли дети, я должна заплатить четыре тысячи за анализы на антитела за двоих детей. Почему я должна платить за вашу халатность? Почему такая система? Откуда берется ваша статистика по Магнитогорску? Через несколько дней мои дети пойдут в школу и университет, а возможно они носители вируса!

КП-Челябинск удалось связаться с Татьяной, выяснилось, их семья не единственная, попавшая в такую ситуацию. Сейчас мы выясняем подробности этой истории.

Напомним, в Челябинской области действует масочный режим и соблюдение социальной дистанции. На прошлой неделе в регионе разрешили массовые мероприятия, работу ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров. В ЗАГСах сняли ограничения по числу гостей. С 1 сентября заработают кинотеатры. Правда, на проведение зрелищных массовых событий наложено ограничение по зрителям. С учетом социального дистанцирования разрешено присутствие не более трети зрителей от расчетной вместимости помещения.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 30 августа 2020 года.

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