Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 31 августа 2020: 30 смертей за неделю и ралли без зрителей

Челябинская область продолжает жить в условиях пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока все ждут вторую волну коронавируса, первая даже не думает заканчиваться. Несмотря на ослабление режима повышенной готовности, заболеваемость COVID-19 в Челябинской области продолжает расти.

По данным Минздрава, на 31 августа в регионе зафиксировано 14 328 больных коронавирусом. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 75 южноуральцев, а 96 пациентов покинули больничные палаты. Всего с начала пандемии выздоровели 11 278 человек, но 2 643 все еще остаются под присмотром врачей.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Не обходится и без смертей. За прошедшую неделю умерли 30 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. За сутки из жизни ушли четверо южноуральцев — ковид был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— атеросклеротический кардиосклероз, гипертрофия миокарда — женщина, 91 год;

— атеросклеротическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз — мужчина, 87 лет;

— атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь — женщина, 72 года;

— сахарный диабет, нефросклероз — мужчина, 82 года.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

ДЕНЬ ШАХТЕРА

Профессиональный праздник отметили в нескольких городах Челябинской области. Например, в Копейске он совпал с Днем города, поэтому празднества провели еще в субботу. В других шахтерских городах от торжеств отказались, чтобы не собирать много людей и не провоцировать вспышку коронавируса.

КОРОНАВИРУС И СПОРТ

30 августа в Бакале провели ралли «Южный Урал-2020». В этом году гонки решили провести без организованных зрительских зон. Любоваться скоростными машинами можно только на фото.

Фото: Антон Басанаев, ралли «Южный Урал-2020»/vk.com

Фото: Антон Басанаев, ралли «Южный Урал-2020»/vk.com

Фото: Антон Басанаев, ралли «Южный Урал-2020»/vk.com

На матч футбольного клуба «Челябинск» разрешили пускать зрителей. В субботу команда сыграла с «Ностой» из Новотроицка, хозяевам поля удалось одержать победу со счетом 2:1. Вход на стадион был свободным, но количество мест ограничили по требованию Роспотребнадзора.

А вот в гандбольном клубе «Динамо» ситуация менее радужная. На матчи команды не придут не только зрители, но и сами игроки — у 12 человек диагностирован коронавирус. В связи с этим челябинцы пропустят два ближайших матча турнира, им зачтут техническое поражение со счетом 0:10.

ЗАБОЛЕВШИЕ ВРАЧИ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ

26 августа президент Владимир Путин назвал регионы, в которых возникают проблемы при ковидных выплатах для медиков. В числе таких областей оказалась и Челябинская. Президент потребовал прекратить излишнюю бюрократию и упростить получение денег.

Уже на следующий день процесс пошел — 307 медиков региона получили выплаты.

— Страховые выплаты медицинским работникам Челябинской области, переболевшим коронавирусной инфекцией, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, — сообщили в Фонде социального страхования.

Для сотрудников медучреждений составили памятку о том, как получить выплаты.

Памятка от Фонда социального страхования

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 31 августа 2020 года.

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