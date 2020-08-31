Что такое графический роман, зины и книга художника, челябинцы узнают на ЮУКЯ-2020

25 и 26 сентября в челябинском Центре международной торговли (пр. Ленина, 35) состоится традиционная Южноуральская книжная ярмарка. Она пройдет в привычном формате — офлайн, но с соблюдением эпидемиологических мер безопасности, обязательной предварительной регистрацией и прямой трансляцией некоторых мероприятий.

Главная тема ярмарки этого года — человеческий капитал. Что это такое, из чего он состоит и в чем его главная ценность — узнаем (и обсудим) совсем скоро.

Несмотря на то, что центральным событием ярмарки традиционно становится выставка-продажа книг ведущих издательств и книготорговых организаций Урала и России, мероприятие не останавливается на литературе и охватывает широкий круг интересов: искусство, музыка, театр, живопись, литература, наука, волонтерство и многое другое.

В этом году Южноуральская книжная ярмарка проходит уже в 21-й раз — в 1999 г. в ЧОУНБ состоялась выставка «Челябинская книга». Мероприятие длилось три дня и включало в себя только выставку-продажу книг местных издательств.

Шло время, менялись формы проведения ЮУКЯ и ее участники, но неизменным оставался интерес к качественной литературе.

В этом году в программе — творческие встречи с известными российскими писателями, лектории на самые актуальные темы, интерактивные мастер-классы, ток-шоу, публичные чтения, и, конечно же, книжные новинки от ведущих издательств. И все это — абсолютно бесплатно и в самом центре города.

— Мы сохраняем традиции Южноуральской книжной ярмарки, — подчеркивает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская. — Несмотря на такую обширную и очень разнообразную программу, в центре нашей ярмарки все равно стоят книги. И сейчас, спустя более 20 лет, каждый пришедший к нам сможет найти литературу на любой вкус, задать вопросы любимым авторам и посетить необычные и по-настоящему интересные книжные выставки от российских и зарубежных издательств.

Одна из выставок приедет на ярмарку прямиком из Германии. Это две коллекции Франкфуртской книжной ярмарки, посвященные комиксам и графическим романам: «Общий дом» и «Повторение пройденного: адаптация графических романов». Книжные коллекции на Южном Урале представит Центр немецкой книги в Москве.

«Общий дом» — коллекция комиксов и графических романов, подготовленная и прокомментированная Ларсом фон Терне, журналистом берлинского издания Der Tagesspiegel.

Это обзор выдающихся произведений немецкоязычных художников-комиксистов, созданных в 2015-2016 гг. Коллекция состоит из 34 наименований (от 26 издательств) и отражает различные аспекты современного искусства комикса в Германии.

В течение нескольких лет в книжной отрасли велись разговоры о многостороннем, мультимедийном использовании текстов. На примере 25 изданий, вышедших в 2015-2018 гг. (и представленных в экспозиции «Повторение пройденного: адаптация графических романов»), можно убедиться, насколько такого рода использование распространено в комиксах. Современный немецкий комикс все чаще базируется на контенте, ранее оформленном в качестве романа, биографии, сетевого комикса или даже компьютерной игры.

Но на книжной ярмарке будут представлены не только комиксы немецких авторов. Всех участников мероприятия также будет ждать выставка зинов «Отражения и раскопки». Это авторские книги и зины (небольшие журналы) художников Челябинска.

Это художественный объект, созданный художником или группой художников, самостоятельно или в коллабрации с автором текста (например, поэтом). В отличие от книги, являющейся тем или иным способом оформленным материальным носителем текстовой информации, книга художника — это произведение визуального искусства, где текст может отсутствовать вовсе или оказывается синтетически включен в систему художественных образов.

Среди представленных работ челябинских художников есть сделанные вручную и печатные, созданные на основе графики и фотографии, содержащие текст или состоящие только из рисунков. Так, зины группы «Небесные коты» (Ольга Антипина и Лена Левина) придуманы на основе поэтических текстов московских, екатеринбуржских, челябинских и других авторов. Книги «Гербарий» и «Бестиарий» Артема Кудрякова и Валентины Шаш — коллаборация с поэтом Александром Маниченко, работа Татьяны Бовкун связана с поэзией Александра Самойлова, а Галины Колгановой — с одним стихотворением Наталии Санниковой.

На выставке представлены зины студентов кафедры дизайна и изобразительного искусства ЮУрГУ, авторские книги и зины из фонда мастерской печатной графики «Печка», а также авторские книги Анны Костыревой, Ольги Гражданкиной и других.

Отличный повод сравнить, оценить и вдохновиться творчеством как зарубежных, так и южноуральских художников.

Помимо выставок и инсталляций гостей будут ждать и лекции, посвященные искусству, книгам и рисунку.

Одна из них пройдет 25 сентября — «Александр Данилов: «книга художника» 1992-2020». Спикер — Светлана Шляпникова, арт-директор галереи современного искусства «OkNo» (с участием самого художника Александра Данилова).

Каждое произведение искусства в той или иной мере описывает мир. Но проект Александра Данилова «Время перемен» стал воплощением невидимых эмоциональных процессов человека, живущего в эпоху растущих потоков информации и сменяющих друг друга экономических кризисов. Началом проекта послужила «книга художника» — «Сведения о банкротствах». Осенью 2009 г. по дороге в мастерскую Александр Данилов увидел в газетном киоске необычный номер газеты «Коммерсантъ» от 17 октября, состоявший из перечислений обанкротившихся предприятий. В сухом перечне были сокрыты судьбы тысяч людей, потерявших работу и средства к существованию.

Художник выразил свои впечатления через изобразительную метафору — залил газетные развороты черной тушью, а в качестве названия книги оставил газетный заголовок «Сведения о банкротствах».

После этой истории Александр Данилов начинает обращать внимание и собирать визуально интересные экземпляры — газетные листы становятся основой для его серии беспредметных композиций, передающих эмоциональные состояния человека.

— Так, через синтетический живописно-пластический язык художник обращает нас к нашему внутреннему человеку, пребывающему в пространстве протяженного философского времени, где есть возможность подумать о смысле жизни, — отмечает Светлана Шляпникова.

Познакомиться с этой необычной инсталляцией можно в течение всей работы ярмарки — 25 и 26 сентября.

К слову, 25 сентября челябинцев будет ждать еще одна интересная лекция, посвященная арт-книге в России. Ее прочтет Влад Михель — художник, куратор образовательной платформы «Культзавод».

Не забывайте, что в это же время и в этом же месте что и ярмарка состоится Всероссийский литературный форум #РыжийФест (который проводят Союз журналистов Челябинской области и ЧОУНБ, при поддержке Фонда президентских грантов).

А это значит — еще больше книг, новых, необычных идей и творчества!

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