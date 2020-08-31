Выставка «АГРО-2020» откроется в Челябинске

В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 21.08.2020 г. № 643-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп», с 19.08.2020 г. возобновляется деятельность конгрессно-выставочных организаций с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Выставка «АГРО» станет настоящим праздником — праздником урожая, праздником живого общения, долгожданным событием отрасли.

«АГРО» — крупнейшая площадка для реализации фермерской продукции. Каждый год ярмарку посещают более 10 тысяч горожан. Новый урожай овощей и фруктов, сыры собственного производства, экологически чистое фермерское молоко и мясо, богатый ассортимент колбасных и хлебобулочных изделия, продукция птицеводческих и животноводческих организаций, племенных заводов, фермерских и личных подсобных хозяйств, и все это — по ценам производителя.

Для посетителей подготовлены зрелищные экспозиции: выставка породистых сельскохозяйственных животных, показ племенных быков и коров от передовых сельхозпредприятий области, самая масштабная в регионе экспозиция новейшей сельскохозяйственной техники: широкая линейка уборочных комбайнов, тракторов, сеялок и многого другого.

В программе выставки запланирована насыщенная развлекательная программа — концерты, конкурсы, активности для всей семьи: фольклорно-гастрономический фестиваль с участием делегаций от сельскохозяйственных районов Челябинской области, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, конкурсы и розыгрыши призов. Для маленьких гостей мероприятия будет работать контактный зоопарк и несколько развлекательных площадок.

«Агро-2020» по праву считается лидером агропромышленных мероприятий региона и приглашает к сотрудничеству профессиональное сообщество сельскохозяйственной отрасли!

Дополнительную информацию о предстоящем событии можно уточнить в Оргкомитете выставки: (351) 755-55-10, agroural74.ru.