Детский сад, лыжный комплекс, спортивный городок: РМК инвестирует в социальную сферу Коркино около 250 млн рублей

ФОК РМК в Коркино был открыт в 2018 году. Фото РМК.

В этом году в Коркино продолжается реализация масштабной программы Русской медной компании по развитию социальных объектов. Большие инвестиции будут направлены в целый ряд значимых объектов. Такое решение о вложении в развитие инфраструктуры города принял председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Так компания направляет 160 млн рублей на капитальный ремонт детского сада № 1, который признан аварийным и не работает уже четыре года. Работы начнутся в сентябре, и завершатся следующем году. Это будет современное, капитально отремонтированное дошкольное учреждение, которое сможет принимать почти сотню детишек всех возрастов.

Существенные суммы также будут направлены на реконструкцию лыжной базы «Березка». Это одно из любимых мест для проведения досуга, активного отдыха, занятий спортом не только для коркинцев, но и для жителей других городов.

Лыжная база была открыта в 1974 году, и с того времени, к сожалению, капитально не ремонтировалась. Русская медная компания направила 80 млн рублей на реконструкцию этого лыжного комплекса. Половина средств уже направлена подрядчику. Основные работы планируется завершить уже в этом году. База обзаведется новым, современным теплым корпусом с раздевалками и дешевыми, с помещениями для хранения и обработки спортивного инвентаря. Здесь комфортно смогут разместиться и отдыхающие и участники соревнований. Будет благоустроена и прилегающая территория: здесь построят детские игровые и спортивные площадки. Более того, уже весной будущего года здесь планируется начать строительство учебной лыжероллерной трассы для тренировок, в том числе, и в весенне-летний и осенний периоды. База фактические будет работать круглогодично. На время проведения строительных работ «Березка» продолжит свою работу. Так что горожане и гости Коркино не почувствуют неудобства.

На новых площадках проводят соревнования и тренировки представители различных видов спорта. Фото РМК.

Другой не менее масштабный проект РМК — строительство большого детского спортивного городка. Он станет самым крупным в регионе — на площади 1300 квадратных метров установят игровой комплекс в виде крепости с соблюдением всех норм безопасности. Скоро городок откроется на радость родителям и детворе. В компании рассказали, что это событие приурочат к очередному дню рождения Физкультурно-оздоровительного комплекса РМК (был торжественно открыт в Коркино в 2018 году).

Спортивные объекты, построенные на средства РМК, открыты в различных территориях Челябинской области. Фото РМК,

ДЛЯ СПРАВКИ

Инвестиции РМК в развитие социальной сферы Коркино

— В 2017 году Русская медная компания выделила средства на ремонт коркинского детского сада №32. В детском дошкольном образовательном учреждении была заменена кровля и перекрытия, утеплен фасад двухэтажного здания, проведены сантехнические и электромонтажные работы. Помещения детских групп оборудовали удобной современной мебелью, игрушками и развивающими материалами. На территории сада также были смонтированы игровые и спортивные конструкции, навесы от солнца и дождя. Объем инвестиций составил 36 млн рублей.

— В 2018 году на средства РМК в Коркино был построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании ФОКа размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, тренажерный зал. На открытой арене — поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная площадка, а также детская игровая зона. В строительство и оснащение ФОКа в Коркино РМК инвестировал порядка 220 млн рублей. Объект стал вторым капитальным спортивным сооружением, который компания открыла в Челябинской области. В 2017 году аналогичный многофункциональный спорткомплекс был построен в Карабаше — в здесь расположено градообразующее предприятие РМК «Карабашмедь».

— Летом 2020 года Русская медная компания открыла спортивный комплекс с плавательным бассейном (две ванны) в селе Варна Челябинской области.

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