Первый звонок в этом году прозвенит для 16 тыс. челябинцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 16 тыс. маленьких челябинцев сегодня пойдут в первый класс. 1 сентября в Челябинске 2020 пройдет в режиме ограничений в связи с коронавирусом. Торжественные линейки пройдут в основном на улице. Объединять вместе все классы не рекомендуется. К счастью, в этом году небесная канцелярия подарит учащимся солнечную, жаркую погоду.

Инфографика: Сергей Зверев

Первый раз распахнет свои двери для школьников новый образовательный центр №5 в микрорайоне «Парковый». Кстати, там будет рекордное число первых классов — 23. В этой школе есть все, о чем можно только мечтать: роботы, лаборатории, ЗD-принтеры и многое другое. Позавидуют даже взрослые!

Инфографика: Сергей Зверев

Школы начнут работу в обычном режиме — речи о возвращении к дистанционному обучению пока нет. Как отметил губернатор Алексей Текслер, детям необходимо живое общение со сверстниками и педагогами. В между тем, в родительских чатах циркулируют слухи, что в 20-х числах всех вновь посадят на карантин. Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов назвал это глупостью.

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