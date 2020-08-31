Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 1 сентября 2020: регион побил антирекорд и смерть экс-чиновницы

Скоро наступят холода, и желающих прогуляться в парке в период пандемии заметно поубавится Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области не удалось победить этим летом. Теперь заболевание придется терпеть и осенью. За прошедшие сутки был установлен антирекорд по выздоровевшим в регионе — из больниц выписали всего пять человек.

Как объяснила КП-Челябинск пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева, такое количество выздоровевших не связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

— В этом нет ничего странного. В выходные дни, как правило, выписывают меньше людей. А с понедельника начинается интенсивная работа, — прокомментировала КП-Челябинск Марина Сергеева. — Это еще зависит от количества людей, которые находятся на госпитальных базах.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 1 сентября количество заболевших COVID-19 увеличилось на 73 человека. Всего в регионе зафиксировано 14 401 случаев заражения. При этом 5 пациентов покинули больничные палаты, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 11 111 человек. Еще 2 707 южноуральцев находятся под присмотром врачей.

За день зарегистрировали четыре смерти зараженных коронавирусом. 49-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли от COVID-19, у остальных новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациент, 74 года: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет;

— пациент, 71 год: хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклероз.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области на 72 году жизни скончалась экс-министр министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман. У нее была тяжелая форма диабета и пневомнии. Лечение женщина проходила в ковидном госпитале. Как сообщили в пресс-службе минсоцотношений, Надежда Гартман умерла в минувшую субботу, 29 августа.

— В годы финансово-экономического кризиса она возглавила работу по созданию в области первых центров социального обслуживания, аккумулировавших все формы социального обслуживания. Под ее руководством система социальной защиты стала более эффективной и комплексной, направленной на профилактику семейного неблагополучия, на действенную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальную защиту уязвимых категорий граждан, на снижение социальной напряженности в обществе, — отмечают в ведомстве.

Надежды Гартман не стало в субботу, 29 августа. Фото: minsoc74.ru

Есть и хорошие новости. Недавно стало известно, что вспышка заболевания, выявленная в министерстве экологии Челябинской области, наконец-то подавлена.

— Вот и прошло три недели после заболевания коронавирусом. Теперь с полной уверенностью могу сказать, что здоров и выхожу на работу. Хотя еще требуется реабилитация. Первый заместитель министра экологии Гилев Игорь Юрьевич также выписан из больницы и проходит реабилитацию, — рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков. — Будем стараться максимально оградить людей от опасности заражения, пока ситуация полностью не нормализуется.

Другие сотрудники министерства в скором времени тоже вернутся на работу, многие продолжают выполнять свои обязанности из дома. Некоторые сейчас находятся на больничном, но их здоровью ничего не угрожает.

— Я еще раз напоминаю всем, что, несмотря на то, что вирус постепенно отступает, всем нам необходимо соблюдать меры защиты и не стоит пренебрегать теми рекомендациями, которые дают специалисты, — добавил Виталий Безруков.

Замминистра экологии региона Виталию Безрукову предстоит выполнить много накопившейся работы после болезни Фото: Архив "КП"

Также COVID-19 в конце июля заразился вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области Константин Захаров. У него было поражены 25% легких. По словам Захарова, болезнь он подхватил, когда повез в Москву свою маму. Политик вернулся к своим обязанностям только в конце августа.

Со 2 сентября во всех школах Челябинской области будут считать учеников, подхвативших простуду. Такой приказ отдал глава регионального минздрава Юрий Семенов. Сводки по ОРВИ ежедневно планируется собирать и заносить в медицинскую информационную систему «БАРС».

Школьникам придется непросто в новом учебном году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 1 сентября 2020 года.

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