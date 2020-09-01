Кинотеатры не работали с марта. Сегодня они впервые распахнули двери после карантина. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области после шести месяцев перерыва открылись кинотеатры. Однако работают они по особым правилам из-за коронавируса. Журналист КП-Челябинск узнала, что изменилось в работе кинозалов, какие фильмы сейчас в прокате и изменились ли цены на билеты.

Сегодня, 1 сентября, праздник не только у учеников, но и у кинолюбителей. Наконец можно смотреть фильмы на больших экранах, сидя в мягком кресле и похрустывая попкорном. Зрителей, правда, просят надеть маску, а в ней попкорн не полопаешь. Но сразу скажу, сидите вы в масках или нет, в зале никто косо смотреть не будет — все относятся с пониманием.

Постеры привозят кинопрокатчики. Новых пока напечатали мало. Поэтому из полусотни рамок свежими афишами заполнены только шесть. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Для первого «послекарантинного» похода в кино я выбрала «Мегаполис». Пошла на дневной сеанс в 11.30, на фильм «Мой шпион». Премьера его состоялась в России 12 марта. Я ожидала оказаться в зале, переполненном нарядными, после линеек, школьниками. Но зрителей было мало — со мной фильм смотрели четверо человек. Зато после полудня развлекательный комплекс наполнился школьниками, студентами и семьями с детьми.

Возле входа повесили санитайзеры, можно обработать руки. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мы очень скучали по походам кино. Живем недалеко, у нас разные по возрасту дети: четыре года, 10 лет и 17. И мы регулярно ходим в кинотеатр, смотрим, начиная от мультиков, заканчивая взрослыми фильмами. Сюда пришли сразу после классного часа в школе, — рассказала посетительница кинотеатра Наталья Воровщикова.

Наталья с дочерью отправились в кино сразу после мероприятия в школе. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В полдень людей было уже достаточно много. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Очереди в кассы есть, небольшие. Люди стараются держать дистанцию. А вообще зрителей просят покупать билеты онлайн и приходить в кинотеатр с электронными билетами, чтобы минимизировать контакты с контролерами.

Очереди небольшие есть, ожидающие стараются соблюдать дистанцию. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На входе в зал установили специальные приборы, которые сканируют QR-коды с электронных билетов. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Чтобы минимизировать контакты и не создавать очередь на входе в зал, лучше приобретать билет онлайн. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Для безопасности рассадка в кинозалах теперь особая: расстояние между зрителями должно быть не меньше метра. В «Мегаполисе» рассаживают по двое, в шахматном порядке, через два места. Однако если, например, придет семья с детьми из трех человек, им разрешат сесть вместе.

Билеты в кинотеатрах теперь продают согласно плану рассадки, для безопасности. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Персонал в масках, а вот ответственных посетителей можно по пальцам пересчитать. Тем более что на входе маски тоже не проверяют, температуру не измеряют. Сотрудники говорят, гостям рекомендовано надевать повязки, но если кто-то этого не сделает, выгонять из комплекса не будут.

Стойка поп-корна работает, как и рестораны, и кафе. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Многие школьники и студенты решили отпраздновать День знаний походом в кино. Фото: Валентина ВАГАНОВА

После сеансов залы обрабатывают. Поэтому время между показами немного увеличили. В целом же, как обещают в развлекательном комплексе, сеансов меньше не станет. А также не планируется повышать цены на билеты, несмотря на то, что заполнять залы целиком теперь невозможно. К примеру, билет на сеанс, который посетила я, стоил 170 рублей. В среднем же цены варьируются в кинотеатрах от 150 до 320 рублей.

А что сейчас в прокате?

На большом экране показывают и то, что не успело стартовать из-за коронавируса, и то, что находилось в прокате недолго, и бестселлеры. Например, зрителям предлагают посмотреть триллеры «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Побег из Претории», «Гренландия». А также вспомнить фильм культового режиссера Кристофера Нолана «Начало» с Леонардо ДиКаприо и Джозефом Гордоном-Левиттом в главных ролях. Картина, вышедшая в 2010 году, принесла своим создателям четыре «Оскара». Детей можно сводить на российскую премьеру «Вратарь Галактики». Либо дождаться премьеры легендарной истории «Мулан», она состоится 10 сентября.

«Мулан», пожалуй, это одна из самых ожидаемых экранизаций осени. Фото: Валентина ВАГАНОВА

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