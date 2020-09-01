«Умный ключ» к новым знаниям: транспортная карта «Интерсвязь» позволит школьникам и студентам с комфортом добираться до места учебы

В Челябинске продолжает наращивать популярность высокотехнологичный способ оплаты проезда в общественном транспорте: ключи от «Умных домофонов» компании «Интерсвязь», которые могут использоваться как транспортная карта. Особенным спросом такой инфраструктурный «лайфхак» пользуется у школьников и студентов.

Напомним, одна из крупнейших IT-компаний Уральского федерального округа — «Интерсвязь» — интегрировала возможность использования ключа от «Умного домофона» как транспортной карты в свое мобильное приложение-суперапп в июне текущего года. За это время новшество уже успело завоевать доверие уральцев: все больше горожан предпочитают оплачивать проезд именно таким способом.

— Важным преимуществом нашего ключа является возможность его пополнения онлайн, в любое время и без посещения специальной точки оплаты. Это значительно экономит время пользователей, — поясняет руководитель отдела продуктовой аналитики компании «Интерсвязь» Юлия Сметанина. — Кроме того, как и все наши программные продукты и инновационные решения, созданная система оплаты через мобильное приложение универсальна: то есть «привязать» к «Умному городу Интерсвязи» можно уже существующие, стандартные транспортные карты. Это очень удобно, в том числе для школьников и студентов, у которых зачастую уже имеются обычные пластиковые карты.

Приятным бонусом для пользователей приложения «Интерсвязь. Умный город» стала также продуманная система скидок на оплату проезда (до 10% в зависимости от суммы единоразового пополнения) и возможность оплачивать единые пересадочные билеты на 60 и 90 минут.

Кроме того, в мобильном приложении можно отслеживать оплату осуществленных поездок, с указанием точного маршрута и времени. Сам «Умный ключ» невозможно скопировать или украсть, а для оплаты не нужно доставать кошелек и демонстрировать окружающим наличные деньги. Такие меры безопасности уже по достоинству оценили родители детей младшего и среднего школьного возраста, добирающихся до места учебы самостоятельно.

В настоящее время транспортная карта «Интерсвязь» действует в Челябинске: ведутся переговоры по внедрению системы с руководством автотранспортных предприятий других городов Урала.

В будущем ключ от «умного домофона» будет иметь десятки различных функций: от голосового управления до использования его в качестве пропуска для школьников в образовательное учреждение.

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