Внимание, чекап: зачем проверять свое здоровье и как это сделать

Знаете ли вы, каков запас ресурсов вашего организма? С какого возраста нужно регулярно проводить диагностику и контролировать исправность работы органов и систем? И каким образом можно отсрочить возраст-ассоциированные заболевания. Обо всем по порядку в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3FM) рассказала заместитель главного врача клиники «Источник», врач-эндокринолог Лариса Скакун.

— Лариса Александровна, что такое чекап? Зачем это нужно, кому это нужно и каким образом может спасти жизнь?

— Если мы говорим, что хотим жить долго, мы желаем здоровья всегда, долгих лет жизни и так далее. И подразумевается, что это будет полноценная жизнь, активная, а не просто какое-то поддерживание существования. А активная жизнь требует затрат определенных ресурсов организма. И узнать, какой запас этих ресурсов у организма есть, помогает чекап. Это английское выражение, давайте переведем и объясним, что он из себя представляет, какой он бывает.

Если дословно перевести «чекап» с английского, то это проверка. Это комплексная программа исследования, которая включает в себя многие виды диагностических исследований: ультразвуковых, эндоскопических, рентгенологических, а также лабораторные исследования и, конечно же, консультации врачей.

— А это всегда один и тот же набор для любого человека, который хочет его пройти, или это как модули, которые можно переставлять и набор как-то корректировать «под себя»?

— Задача любой комплексной программы — это все-таки скрининг. То есть это как бы срез организма, общая картина, которая выявляет тонкие места. А затем, если какая-то патология выявлена, то, может потребоваться небольшое дообследование. Конечно, все мы с вами разные, и чекап для каждого будет, немножко разный, но для простоты, для того, чтобы ничего не упустить,чекапы обычно делятся для мужчин и для женщин. Следующий момент — это возраст до и после 40 лет.

Конечно, этот критерий 40 лет очень относителен. В каких-то других регионах нашей страны или в нашем городе вы можете встретить этот «пограничный» возраст 35 лет или, например, 50 лет. В нашей клинике это 40 лет. То есть до сорока лет человек все-таки более молодой, а после сорока лет начинают развиваться так называемые возраст-ассоциированные заболевания. Поэтому набор исследований несколько отличается, но не кардинально.

— А давайте про эти возраст-ассоциированные заболевания поговорим. Можно ли как-то предугадать, с чем у тебя будет ассоциироваться твое замечательное сорокалетие? День рождения отметил — и сразу видно, где что болит? Или это такая условная граница, которая скорее для удобства взята?

— Конечно, это очень условная граница. Возраст-ассоциированные заболевания известны всем: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз, инфаркт, инсульт и проблемы, скажем так, с умственной деятельностью, с когнитивными способностями; заболевания суставов. Всем известно, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место и в нашей стране, и в мире по смертности. И поэтому очень важно диагностировать их на ранних стадиях.

Возраст-ассоциированные заболевания не возникают по щелчку — сегодня ты здоров, а завтра у тебя сахарный диабет. Все это начинается с нарушения обмена веществ, и вот комплексные программы обследования как раз и призваны выявить заболевания на ранних стадиях. Потому что любое возраст-ассоциированное заболевание можно скорректировать в самом начале его развития, изменив образ жизни: быть более активным физически, либо изменить питание, либо и то, и другое (что чаще всего бывает), либо добавить медикаменты в нужное время. Вообще, конечно, комплексные программы обследования — это замечательная идея — по той простой причине, что когда ты предупрежден, ты вооружен. Если ты знаешь, что тебя ждет через пять-десять лет, то тогда ты можешь как-то это изменить.

— Вот пришел вопрос, я вижу, от слушателя. И вопрос такой: чем отличается этот чекап от обычной диспансеризации?

— Диспансеризация проводится в поликлиниках по месту жительства, куда пациент прикреплен. По сути это тоже скрининговая программа, но комплексная программа — чекап — более широкая, более обширная. Чекап включает в себя большее количество обследований и специалистов, чем диспансеризация.

— Вот давайте как раз о специалистах поговорим. Если человек приходит на чекап до 40, если исходить из возрастной границы, принятой в вашей клинике, и после 40 лет: по каким кабинетам он пойдет?

— Комплексную программу обследования можно пройти за 2 дня. Первый день начинается с консультации специалиста, и цель этой программы только в том, чтобы понятьдостаточно ли этой скрининговой программы для пациента. То есть человек выбрал время, пришел натощак, подвинул все свои планы, рабочие и семейные, и не хочется, чтобы получилось так: ты сделал ему обследование, а через день оказалось, что нужно что-то еще. Опытный врач терапевт, который начинает комплексную программу обследования, по жалобам, по осмотрам может предположить, что, наверное, этого будет мало и предложит сделать чуть больше. Но иногда, особенно если это молодой возраст, вполне достаточно бывает и того объема, который есть. В этот же день человек, который пришел на обследование, посетит ультразвуковые исследования. Они показывают,есть ли изменения органов. Следующий момент: пациент сдаст лабораторные исследования: кровь, мочу, в некоторых случаях кал. Эти лабораторные исследования нам покажут, как органы работают. Это далеко не всегда взаимосвязанные вещи: орган может быть сильно изменен, и работать при этом совершенно нормально, со своей функцией справляться. Это первый день, он скрининговый, он дает врачу представление о том, как органы изменены.

На второй день пациент приходит для консультации с узкими специалистами. Для женщин это обязательно гинеколог, для мужчин — уролог. Кроме этого во все программы для лиц старше 40 лет входят кардиолог и эндокринолог, и если пациент комплексную программу обследования проходит с «гастропакетом», то есть делает гастро- и колоноскопию, то тогда в программу обязательно входит еще и гастроэнтеролог. Это второй день. По сути за 2 дня человек получает полное представление о состоянии своего организма, и кроме этого, на заключительной консультации врача-терапевта, врача-куратора, который ведет пациента от начала и до конца этой программы, пациент получает план обследования, если это необходимо — на месяц, на три, на год, — либо фразу «Повторите, пожалуйста, комплексную программу через год (или через 2, если человек здоров). Следующий момент: он получает план лечения, и не всегда это лечение медикаментозное. Как правило, на комплексные программы обследования в 70% случаев приходят фактически здоровые люди, которым нужно либо немножко изменить питание и физическую активность, либо добавить какие-то поливитаминные комплексы, ну, в некоторых случаях, конечно, и медикаменты. То есть пациент получает еще и план лечения, и план модификации образа жизни.

— А по физической активности тоже даете рекомендации?

— Такие рекомендации тоже будут —это элемент превентивной медицины. Мы говорим о первичной профилактике заболевания, чтобы заболевания не случилось.Известны рекомендации Всемирной организации здравоохранения: нужна физическая нагрузка от 150 минут в неделю — это три раза по 50 минут или пять раз по 30 минут, это минимум. Но всем нам с вами известно, что к физической нагрузке нужно относиться очень аккуратно, потому что она имеет свои противопоказания. Например, ходьба ходьбе рознь — некоторые виды противопоказаны при заболеваниях суставов. Следующий момент: упражнения. Например, очень часто люди качают пресс (известно, что талия у женщины должна быть меньше 80 см, а у мужчины меньше 94 см), а многие упражнения на пресс противопоказаны, например, при рефлюкс-эзофагитах. Таких нюансов очень много.

Если мы будем говорить о питании, там тоже много подводных камней. Всем известно, что нужно употреблять много овощей. Я за овощи, но, тем не менее, овощи могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях: если у пациента гастрит, много овощей, особенно сырых, особенно в утреннее время ему не может быть рекомендовано. И все эти нюансы врач на заключительной консультации с пациентом и обсуждает.

— Вы говорили что исследование организма (которое, я напомню, идет два дня) начинается с опроса врача. Это понятно, это нормально. А вот какие данные нужно подготовить, прежде чем туда идти? Наверное, стоит знать, когда у тебя в последний раз что-нибудь болело, тем более если оно болит периодически; нужно какой-то календарь вести и так далее. В общем, что нужно собрать и рассказать?

— Для любого врача очень важна динамика. И по результатам комплексной программы обследования любому врачу очень важно понимать, как лабораторные исследования изменились. И поэтому если на первый прием (не обязательно чекап) пациент принесет исследования, которые проводились раньше, это будет очень большая помощь. Имея два или три результата какого-то анализа в динамике, например, ультразвукового исследования или лабораторного, врач может оказать пациенту такую услугу, как прогнозирование. То есть сказать, как дальше заболевание будет развиваться.

— А кстати, это такая проблема: врач может очень много всего порекомендовать, очень подробно все рассказать, а ты потом вышел и понял, что запомнил последние несколько слов, потому что голова пухнет от такого объема информации. И очень хочется все это потом как-то восстановить, например, по электронной почте, открыть, прочитать и так далее. Практикуется ли составление рекомендаций которые, допустим, на электронном носителе или где-то еще записываются?

— Конечно. В любом случае в клинике «Источник» по итогам заключительной консультации выдается пакет документов. В том числе план обследования, план лечения, рекомендации по питанию, рекомендации по медикаментам,по лечебной физкультуре, если это нужно. Все это выдается в письменном виде. Даже если пациент рекомендации свои потерял, они, как и результаты анализов и исследований, сохраняются в его личном кабинете, в который можно войти в любое время. Также все результаты и рекомендации в клинике сохранены в медицинской карте.

— А сейчас хочу спросить про достаточно модное течение, так называемый биохакинг. То есть, если дословно переводить, то «био» — жизнь, организм, а «хакинг», подразумевает принцип хакерства — «взломать систему». То есть «взломать» систему собственной жизнедеятельности, для того чтобы повысить качество жизни. Если не вчитываться в теорию биохакинга (а там вообще-то очень комплексное изменение всего своего жизненного уклада), то может показаться, что биохакеры — это какие-то сумасшедшие люди, которые мечтают в себя вставлять чипы и не спать сутками, чтобы продуктивно работать. А вообще-то про что это самый биохакинг? И как встраивается в его систему чекап?

— Согласна, биохакинг — это современное новое направление, которое в моем представлении основано на том, что человек тщательно следит за своим здоровьем, изменяет свой образ жизни, и это плюс биохакинга. То есть человек понимает, как нужно правильно питаться, правильно двигаться и правильно спать, и пытается это совершенствовать в своей жизни. Это хорошо. Следующий момент — это динамическое исследование различных лабораторных показателей. То есть человек ставит задачу, например, я изменил себе питание так-то и так-то, я начал принимать такие-то биологически активные добавки или лекарственные средства (чаще всего у биохакеров это все-таки биологически активные добавки, витамины, комплексы микроэлементов, комплексы антиоксидантов и подобные вещи). И он четко ставит себе задачу: вот я изменил то-то и то-то, мои лабораторные показатели были такие-то и такие-то, чрез три месяца они стали такими-то. В принципе, я как врач это тоже приветствую. Только даже витамины и биологически активные добавки лучше принимать по рекомендации врача. По сути, комплексная программа чекап, которая проводится раз в год, это тот же биохакинг, только растянутый во времени, когда вы получаете лабораторные исследования один раз в год.

— Главное только следовать рекомендациям потом.

— Ну конечно. И если вы здоровы, то, может быть, для обычного пациента этого и достаточно. Если же человек чем-то болеет, например, сахарным диабетом, то известно, что тогда пациент уже обследуется не один раз в год. Он исследует свои показатели, например, гликированный гемоглобин, один раз в три месяца. Более того, всем известно, что сейчас врач просит: «Измеряйте, пожалуйста, артериальное давление 2 раза в день в течение двух недель, и тогда я буду иметь представление о том, какое у вас давление». Следующий пункт — известные средства самоконтроля: это аппарат для измерения давления, это глюкометр для измерения сахара крови. И уже следующий шаг сделан — это непрерывное мониторирование. Сейчас мы можем снять ЭКГ суточным монитором электрокардиографии в течение, например, трех суток. Мы можем провести суточный монитор АД, когда вам устанавливают аппарат, и он с определенной периодичностью, раз в полчаса, измеряет ваше давление. Следующий момент, в нашей клинике новая услуга — это непрерывное мониторирование глюкозы, где глюкоза определяется вообще в интерстициальной жидкости каждые 5 минут. Представляете, вы прикрепили монитор, он на вас висит 4 дня и совершенно безболезненно, без проколов пальцев, контролируется сахар в крови каждые пять минут. Представляете, сколько информации получает доктор! Организм ведь не меняется раз в три месяца, он меняется каждую секунду. И вот эти вот все суточные мониторы — это, по моим представлениям, тот же самый биохакинг, только традиционный, медицинский. И вся медицина сейчас стремится к динамическим лабораторным показателям, только тогда врач сможет дать более полноценные рекомендации и скорректировать то или иное заболевание.

— Но не сразу, не за секунду. В том-то и беда, что люди хотят все и сразу, и поэтому зачастую «волшебной таблеткой» воспринимается обезболивающее. Что-то болит каждый день, и каждый день человек пьет обезболивающее и не идет на превентивную диагностику, а потом выясняется, что надо было делать это пораньше. И еще хочу спросить про генетический тест, о роли наследственности в том, чтобы предугадывать развитие своих заболеваний, мы тоже упоминали. Генетический код — это все тоже с биохакингом связано, из той же области.

— Конечно. В идеале все, что касается профилактической медицины, должно начинаться с генетических исследований. Они как раз и показывают, какова предрасположенность к тому или иному заболеванию, где «подстелить соломку». Генетика — это очень важно, но это не стопроцентный прогноз на всю жизнь. Его можно изменить. Можно включить те гены, которые нужно, и выключить те, которые не нужно. Я, конечно, немножко утрирую, но изменением образа жизни, другим питанием, другой физической нагрузкой,и при некоторых случаях лекарственными средствами можно притормозить развитие тех или иных заболеваний. Всем известно, что есть предрасположенность, но для того, чтобы заболевание случилось, нужен провоцирующий фактор, нужен какой-то отрицательный фон, который усугубляет развитие этого заболевания.

— И пройти генетическую диагностику у вас тоже можно?

— Конечно.

— Большое спасибо! Я напомню, у нас в эфире была заместитель главного врача клиники «Источник», врач-эндокринолог Лариса Скакун. Телефон клиники: (351) 77-88-887.

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