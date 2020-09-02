Пособия сократили, а значит, многим теперь придется искать работу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Начиная с весны армия безработных в Челябинской области выросла примерно в четыре раза: с 24 тысяч до 91 тысячи человек. Во многом это было связано с тем, что на время эпидемии коронавируса безработным платили хорошие деньги — 15 тысяч рублей на взрослого человека и еще три тысячи на каждого ребенка в семье.

С первого сентября 2020 года эти выплаты отменяются. Рассказываем, на какие пособия теперь могут рассчитывать южноуральцы, стоящие на учете на бирже труда.

КАЖДОМУ — ПО ТРУДУ

— Теперь пособие будут выплачиваться в зависимости от размера зарплаты платы по последнему месту работы, но не выше максимального и не ниже минимального размера пособия, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Минимальная выплата с учетом уральского коэффициента в 15% теперь составит 1725 рублей. Обычно такую выплату получают товарищи, кто давно или совсем не работал и не имеют на руках справку о своих доходах за последние месяцы.

Максимальный размер пособия по безработице в Челябинской области с учетом уральского коэффициента в 15% с сентября составит 13 тысяч 949,5 рублей. Такие деньги обычно получают те люди, кто имел хороший доход и потерял работу недавно.

Однако для нескольких категорий максимальный размер пособия сохранится до 1 октября. Это:

— индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанные безработными;

— безработные, у которых основной период выплаты закончился после 1 марта.

ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ ИДЕМ ЛИЧНО

На время пандемии центры занятости в Челябинской области активно использовали дистанционный формат работы. Теперь они возвращаются к привычной жизни.

С сентября возобновляется явка безработных в центры занятости по месту жительства. Исключительно очно отныне можно получить следующие услуги:

— выдача направлений на собеседование и трудоустройство;

— профориентация;

— социальная адаптация;

— психологическая поддержка.

При этом все посетители центра занятости должны иметь маски.

А вот встать на учет по безработице или пройти перерегистрацию по-прежнему можно дистанционно. Заявление о признании безработным подают на портале «Работа в России».

НА ЗАМЕТКУ

Статистика позволяет увидеть, как после введения ковидных выплат южноуральцы пошли на биржу труда за деньгами.

По дынным регионального Главного управления по труду и занятости населения, на начало апреля безработных было 24,5 тысячи человек.

6 апреля чиновники объявили о повышении пособия до 15 тысяч рублей, а 12 апреля — о дополнительной выплате трех тысяч рублей на каждого ребенка. И с тех пор армия безработных стала расти. Если раньше безработными признавали по четыре-пять тысяч человек в месяц, то теперь — по 17 тысяч. Рекордным месяцем оказался май: сразу 23 тысячи человек получили статус безработного.

Сейчас на бирже стоит 91,5 тысяча человек. И что самое интересное: вакансий в банке тоже стало больше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru