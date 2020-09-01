Первые звонки и слезы: фоторепортаж с челябинских торжественных линеек 1 сентября

Первоклашки запустили в небо воздушные шары: на удачу!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня для школьников начался учебный год. Для кого-то очередной, а для кого-то — первый. Линейки проходили на улице из-за пандемии, а погода не стала расстраивать виновников торжества, подарив тепло и солнце.
«Мы понимаем, коронавирус, но не за решеткой же нас держать!»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Да брось ты этот букет, бежим в столовую!»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вычитать и умножать, и как маску надевать — учат в школе...
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Будущей школьнице только предстоят все эти хлопоты
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Самый радостный звук — звонок на перемену
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Эти девочки точно знают, что будут учиться на пять
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Аттестат будет красным, а волосы — синими
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Учителя негодуют: звонок для полицейского?!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зачем делать стул из дерева, если можно сидеть на дереве
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор отправил сына во второй класс, а заодно и футбольное поле проверил
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Отпустите домой, у меня температура...»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Родителям пришлось соблюсти масочный режим
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Онлайн-трансляцию с Дня знаний читайте на сайте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru