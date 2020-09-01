Первые звонки и слезы: фоторепортаж с челябинских торжественных линеек 1 сентября

Первоклашки запустили в небо воздушные шары: на удачу! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня для школьников начался учебный год. Для кого-то очередной, а для кого-то — первый. Линейки проходили на улице из-за пандемии, а погода не стала расстраивать виновников торжества, подарив тепло и солнце.

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