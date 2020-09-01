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Общество

Первые звонки и слезы: фоторепортаж с челябинских торжественных линеек 1 сентября

собрали для вас самые яркие моменты праздника
Сергей СотниковСергей СотниковСергейСотников
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Первоклашки запустили в небо воздушные шары: на удачу!

Первоклашки запустили в небо воздушные шары: на удачу!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня для школьников начался учебный год. Для кого-то очередной, а для кого-то — первый. Линейки проходили на улице из-за пандемии, а погода не стала расстраивать виновников торжества, подарив тепло и солнце.

«Мы понимаем, коронавирус, но не за решеткой же нас держать!»

«Мы понимаем, коронавирус, но не за решеткой же нас держать!»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Да брось ты этот букет, бежим в столовую!»

«Да брось ты этот букет, бежим в столовую!»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вычитать и умножать, и как маску надевать — учат в школе...

Вычитать и умножать, и как маску надевать — учат в школе...

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будущей школьнице только предстоят все эти хлопоты

Будущей школьнице только предстоят все эти хлопоты

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самый радостный звук — звонок на перемену

Самый радостный звук — звонок на перемену

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эти девочки точно знают, что будут учиться на пять

Эти девочки точно знают, что будут учиться на пять

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аттестат будет красным, а волосы — синими

Аттестат будет красным, а волосы — синими

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Учителя негодуют: звонок для полицейского?!

Учителя негодуют: звонок для полицейского?!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зачем делать стул из дерева, если можно сидеть на дереве

Зачем делать стул из дерева, если можно сидеть на дереве

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор отправил сына во второй класс, а заодно и футбольное поле проверил

Губернатор отправил сына во второй класс, а заодно и футбольное поле проверил

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Отпустите домой, у меня температура...»

«Отпустите домой, у меня температура...»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Родителям пришлось соблюсти масочный режим

Родителям пришлось соблюсти масочный режим

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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