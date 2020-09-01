Запасаемся бытовой техникой в «Галамарте». Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Одно дело – просто купить нужную вещь, и совсем другое – купить эту вещь всего за 1 рубль. Итак, встречайте предложение «Каждый второй товар – за 1 рубль» на бытовую технику в магазинах «Галамарт», которое действует со 2 по 8 сентября. За рубль приобретается товар по меньшей стоимости, а всего в акции принимают участие шесть замечательных девайсов от LEBEN.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Для роскошных причесок – плойка или утюжок-гофре. Фен тоже участвует в акции: мощный воздушный поток, нейтрализация статического электричества, три режима и ионизация. Полезнейшая вещь в любом путешествии – дорожный утюг с отпаривателем. Компактный, поместится в любую сумку, а вся одежда с ним всегда будет, как новая.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Фен от LEBENтоже участвует в акции: внутренняя подсветка, мощный воздушный поток, нейтрализация статического электричества, 3 режима и ионизация – все условия, чтобы не только быстро высушить волосы, но и придать им шелковистость и блеск.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Полезнейшая вещь в любом путешествии – дорожный утюг с отпаривателем. Компактный, поместится в любую сумку, а вся одежда с ним всегда будет выглядеть, как новая.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Ну, а самый, пожалуй, распространенный предмет на любой кухне – электрический чайник. И участник акции – весьма достойный представитель: прочное стекло, объем – 1,5 л, плюс LED-подсветка; можно себе домой прихватить, на дачу, маме в подарок, а можно и в офис.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Не то чтобы эта акция была разовой в «Галамарте»; напротив, такие предложения действуют в федеральной франчайзинговой сети каждый день, так что следите за новостями, чтобы ничего не пропустить!

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