Челябинцев приглашают на всероссийский фестиваль «День матери»

Один из самых красивых, трогательных и масштабных фестивалей, проводимых РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»и «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Фестиваль проходит в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, создание социальные лифты и предоставление равных возможности для всех детей из многодетных семей России в раскрытии личного потенциала во Всероссийских фестивалях и конкурсах проекта.

Дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки, девочки и мальчики!

В апреле 2020 года стартовал ежегодный Всероссийский фестиваль «День матери», приуроченный ко всероссийскому празднику — Дню матери.

Самый близкий дорогой и любимый человек в нашей жизни — это мама. Фестиваль — прекрасный повод еще раз выразить свои нежные чувства главной женщине в жизни, символу сохранения мира во всем мире!

В рамках фестиваля объявляются три Всероссийских конкурса:

«Мамина мечта», «Мама — хранитель семейных традиций» и «История успеха».

Всероссийский конкурс «Мамина мечта»:

1. Место проведение конкурса: социальные сети Instagram, Facebook, TikTok, ВКонтакте, Youtube. Поставьте хэштег #Моямамамечтает, чтобы ваш пост попал во внимание конкурсной комиссии!

2. В конкурсе оцениваются фото и видеоматериалы на тему «О чем мечтает моя мама».

Присоединяйтесь к конкурсу в социальных сетях! Выложите свою работу в любую социальную сеть.

После чего организаторы соберут все работы под хэштегом #Моямамамечтает и определят победителя!

Всероссийский конкурс «Мама — хранитель семейных традиций»:

1. Место проведения конкурса — сайт.

2. В конкурсе участвуют сочинения на тему «Мама — хранитель семейных традиций»,

удивительные истории про создаваемые бесценные семейные традиции.

Всероссийский конкурс «История успеха»:

1. Место проведения конкурса — сайт.

2. В конкурсе участвуют сочинения на тему «Мамина история успеха», в которых раскрываются истории достижений многодетных матерей.

В 2020 году грандиозный концерт соберет под своим крылом талантливых детей из больших российских семей со всех федеральных округов нашей страны, которые выступят совместно с известными эстрадными исполнителями, многие из которых сами многодетные родители, либо воспитывались в дружных многодетных семьях.

Концерт фестиваля «День матери» — мероприятие федерального значения,призванное показать колоссальный творческий потенциал, красоту и уникальность каждой многодетный семьи России.Финальный концерт фестиваля будет транслироваться на федеральном телеканале при поддержке национального спутникового телеоператора «Триколор».

Этапы и сроки проведения фестиваля:

1 апреля 2020 года — старт фестиваля и конкурсов.

30 сентября 2020 года — окончание приема заявок.

15 октября 2020года — объявление победителей конкурсов.

9 ноября 2020 года — финальный концерт фестиваля.

29 ноября 2020 года — телевизионная трансляция финального концерта фестиваля.

Условия участия в фестивале на сайте.