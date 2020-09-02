Челябинцев приглашают на всероссийский фестиваль «День матери»

Один из самых красивых, трогательных и масштабных фестивалей, проводимых РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»и «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Фестиваль проходит в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, создание социальные лифты и предоставление равных возможности для всех детей из многодетных семей России в раскрытии личного потенциала во Всероссийских фестивалях и конкурсах проекта.
Дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки, девочки и мальчики!
В апреле 2020 года стартовал ежегодный Всероссийский фестиваль «День матери», приуроченный ко всероссийскому празднику — Дню матери.
Самый близкий дорогой и любимый человек в нашей жизни — это мама. Фестиваль — прекрасный повод еще раз выразить свои нежные чувства главной женщине в жизни, символу сохранения мира во всем мире!
В рамках фестиваля объявляются три Всероссийских конкурса:
«Мамина мечта», «Мама — хранитель семейных традиций» и «История успеха».
Всероссийский конкурс «Мамина мечта»:
1. Место проведение конкурса: социальные сети Instagram, Facebook, TikTok, ВКонтакте, Youtube. Поставьте хэштег #Моямамамечтает, чтобы ваш пост попал во внимание конкурсной комиссии!
2. В конкурсе оцениваются фото и видеоматериалы на тему «О чем мечтает моя мама».
Присоединяйтесь к конкурсу в социальных сетях! Выложите свою работу в любую социальную сеть.
После чего организаторы соберут все работы под хэштегом #Моямамамечтает и определят победителя!
Всероссийский конкурс «Мама — хранитель семейных традиций»:
1. Место проведения конкурса — сайт.
2. В конкурсе участвуют сочинения на тему «Мама — хранитель семейных традиций»,
удивительные истории про создаваемые бесценные семейные традиции.
Всероссийский конкурс «История успеха»:
1. Место проведения конкурса — сайт.
2. В конкурсе участвуют сочинения на тему «Мамина история успеха», в которых раскрываются истории достижений многодетных матерей.
В 2020 году грандиозный концерт соберет под своим крылом талантливых детей из больших российских семей со всех федеральных округов нашей страны, которые выступят совместно с известными эстрадными исполнителями, многие из которых сами многодетные родители, либо воспитывались в дружных многодетных семьях.
Концерт фестиваля «День матери» — мероприятие федерального значения,призванное показать колоссальный творческий потенциал, красоту и уникальность каждой многодетный семьи России.Финальный концерт фестиваля будет транслироваться на федеральном телеканале при поддержке национального спутникового телеоператора «Триколор».
Этапы и сроки проведения фестиваля:
1 апреля 2020 года — старт фестиваля и конкурсов.
30 сентября 2020 года — окончание приема заявок.
15 октября 2020года — объявление победителей конкурсов.
9 ноября 2020 года — финальный концерт фестиваля.
29 ноября 2020 года — телевизионная трансляция финального концерта фестиваля.
Условия участия в фестивале на сайте.