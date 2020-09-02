Нашли голову, руки и ноги: на пляже в Челябинской области закопали великана

Признавайтесь, хотели бы позагорать рядом с таким? Фото: Магнитогорск. Архитектура и Урбанистика / Vk.com

Необычный арт-объект — огромный закопанный великан — появился на городском пляже Магнитогорска. Из песка наружу торчат лишь голова, колени, кисти и ступни.

Хотели бы позагорать рядом? Фото: Магнитогорск. Архитектура и Урбанистика / Vk.com

—Подробная информация об объекте появится позже, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации Магнитогорска. — Скульптурную композицию на пляже «Центральный» сегодня осмотрит глава города.

Главное, чтобы после такой встречи, дети не перестали проситься на пляж. Фото: Магнитогорск. Архитектура и Урбанистика / Vk.com

Пользователи интернета отнеслись к великану с настороженностью.

— Идея интересная, но исполнение вызывает неприятные чувства, — написал Евгений Свитосвитов.

— Нашим быдлоидам только такое ставить, — считает Екатерина Коловская. — 100% нагадят в руку, и это в лучшем случае.

— Для интереса не хватает существенной детали..., — намекнул Кирилл Гребенщиков.

Детям нравится (но это не точно). Фото: Магнитогорск. Архитектура и Урбанистика / Vk.com

— «Атака титанов», отпусти! — поделилась ассоциацией поклонница аниме-сериалов Розалия Жаркова.

В Челябинской области подобный объект установлен еще в Троицке.

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