Не все школьники встретили новый учебный год с радостью
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Коронавирус продолжает свое шествие в Челябинской области. Особенно во время пандемии не повезло школьникам. Новый учебный год они начали с ограничениями. У ребят теперь замеряют температуру, а в образовательных заведениях периодически проводится дезинфекция. Но есть и хорошие новости — следующая учебная неделя будет короткой.
Инфографика: коронавирус74.рф
По данным областного минздрава, на утро 3 сентября зарегистрировано 73 новых случаев коронавируса, и с начала пандемии число заболевших достигло 14 550.
За прошедшие сутки не обошлось без смертей. По информации ведомства, умерло 4 человека. Коронавирус был у них сопутствующим заболеванием, а смерть наступила от других болезней:
— ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность — мужчина, 79 лет;
— острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь — мужчина, 91 год;
— диффузный кардиосклероз, сердечная недостаточность — женщина, 92 года;
— сахарный диабет, ожирение — женщина, 69 лет.
При этом 133 пациента покинули больничные палаты, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 11 543 человека.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Челябинской области
Школьникам Челябинской области сократят учебную неделю из-за предстоящих выборов, которые пройдут в условиях пандемии коронавируса. Эту информацию в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинск подтвердил министр образования и науки региона Александр Кузнецов.
— 12 сентября школьники точно не будут учиться — мы никогда в субботу не учились перед выборами. Всегда был, грубо говоря, день тишины, — рассказал Александр Кузнецов. — Насчет пятницы, 11 сентября, посмотрим. Это вопрос обсуждается. Все будет зависеть от режима работы избирательных комиссий. Когда будет понимание их графика, примем свое решение.
Какие варианты будут рассмотрены — дистанционное обучение или спортивный осенний праздник — Александр Кузнецов не уточнил.
Школьникам придется привыкнуть к постоянным замерам температуры
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Выборы депутатов в Законодательное собрание Челябинской области в этом году пройдут в три дня — с 11 по 13 сентября. Большинство избирательных участков традиционно организуют в школах, а по закону потоки детей и избирателей необходимо разводить. Поэтому чиновники приняли решение устроить для учеников короткую неделю.
Коронавирус в Челябинске
Глава Ленинского района Александр Орел ушел на самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Чиновник в настоящее время находится дома. Эту информацию он в среду, 2 сентября, сам подтвердил КП-Челябинск, не став вдаваться в детали.
— Так и есть, я в настоящее время нахожусь дома, — рассказал Александр Орел корреспонденту КП-Челябинск. — Чувствую себя хорошо.
Также в региональных СМИ появилась информацию, что глава Сосновского района Евгений Ваганов заболел коронавирусом. В местной администрации отказались комментировать эту информацию, поскольку не могут разглашать данные о здоровье сотрудников. При этом начальник информационного отдела администрации Светлана Макаровских отметила, что сотрудники исполнительно-распорядительного органа работают в штатном режиме.
Врачи продолжают бороться с пандемией в стенах ковидных отделений
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 3 сентября 2020 года.
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