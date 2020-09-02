Не все школьники встретили новый учебный год с радостью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает свое шествие в Челябинской области. Особенно во время пандемии не повезло школьникам. Новый учебный год они начали с ограничениями. У ребят теперь замеряют температуру, а в образовательных заведениях периодически проводится дезинфекция. Но есть и хорошие новости — следующая учебная неделя будет короткой.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 3 сентября зарегистрировано 73 новых случаев коронавируса, и с начала пандемии число заболевших достигло 14 550.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. По информации ведомства, умерло 4 человека. Коронавирус был у них сопутствующим заболеванием, а смерть наступила от других болезней:

— ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность — мужчина, 79 лет;

— острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь — мужчина, 91 год;

— диффузный кардиосклероз, сердечная недостаточность — женщина, 92 года;

— сахарный диабет, ожирение — женщина, 69 лет.

При этом 133 пациента покинули больничные палаты, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 11 543 человека.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Школьникам Челябинской области сократят учебную неделю из-за предстоящих выборов, которые пройдут в условиях пандемии коронавируса. Эту информацию в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинск подтвердил министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

— 12 сентября школьники точно не будут учиться — мы никогда в субботу не учились перед выборами. Всегда был, грубо говоря, день тишины, — рассказал Александр Кузнецов. — Насчет пятницы, 11 сентября, посмотрим. Это вопрос обсуждается. Все будет зависеть от режима работы избирательных комиссий. Когда будет понимание их графика, примем свое решение.

Какие варианты будут рассмотрены — дистанционное обучение или спортивный осенний праздник — Александр Кузнецов не уточнил.

Школьникам придется привыкнуть к постоянным замерам температуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выборы депутатов в Законодательное собрание Челябинской области в этом году пройдут в три дня — с 11 по 13 сентября. Большинство избирательных участков традиционно организуют в школах, а по закону потоки детей и избирателей необходимо разводить. Поэтому чиновники приняли решение устроить для учеников короткую неделю.

Коронавирус в Челябинске

Глава Ленинского района Александр Орел ушел на самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Чиновник в настоящее время находится дома. Эту информацию он в среду, 2 сентября, сам подтвердил КП-Челябинск, не став вдаваться в детали.

— Так и есть, я в настоящее время нахожусь дома, — рассказал Александр Орел корреспонденту КП-Челябинск. — Чувствую себя хорошо.

Также в региональных СМИ появилась информацию, что глава Сосновского района Евгений Ваганов заболел коронавирусом. В местной администрации отказались комментировать эту информацию, поскольку не могут разглашать данные о здоровье сотрудников. При этом начальник информационного отдела администрации Светлана Макаровских отметила, что сотрудники исполнительно-распорядительного органа работают в штатном режиме.

Врачи продолжают бороться с пандемией в стенах ковидных отделений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 3 сентября 2020 года.

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