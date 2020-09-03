вот так выглядит улица 3 Сентября в Челябинске. Фото: Google Maps

Интернет сегодня, 3 сентября, пестрит шутками про одноименную песню Михаила Шуфутинского. А между тем, в Ленинском районе Челябинска есть улица с таким названием. И придумали его еще до того, как дата 3 сентября стала ассоциироваться с переворачиванием календаря.

— Свое название улица получила в 40-е годы прошлого века в честь окончания Второй мировой войны — победы СССР над Японией в 1945 году, — рассказал КП-Челябинск Юрий Латышев. — Это крохотная улица, дома на которой начали строить намного позже — в 60-70-е годы. Там стоит всего несколько домов.

Дома на улице 3 Сентября можно пересчитать по пальцам. Это одноэтажные частные строения, по соседству с которыми возведены многоквартирные дома с адресами других улиц.

— Сейчас, конечно, об этой важной с точки зрения истории дате многие забыли, — сетует Юрий Латышев.

КСТАТИ

ВКонтакте объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского: в умной ленте новостей все записи со строчками из неё будут отмечены специальным предупреждением. Так ВКонтакте позаботится о людях, уставших от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет.

СПРАВКА КП

Улица 3 Сентября также есть в Липицке, Новосибирске и Бузулуке.

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