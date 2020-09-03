Болельщики вывесили оригинальный банер и пренебрегали масками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глаза боятся, а коньки катятся. Примерно можно оценить старт турнира КХЛ в нынешнем сезоне. Из-за коронавируса было довольно много запретов: маски, ограниченное в два раза число болельщиков на трибунах, измерение температуры при входе, социальная дистанция на зрительских местах, запрет на продажу фастфуда…

Болельщики вывесили оригинальный банер и пренебрегали масками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На входе и на арене всех обязали носить маски. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как оказалось, многие ограничения так и остались на бумаге и словах. Обещали только воду в бутылках, а на поверку – изобилие фаст-фуда (нужно же отбивать аренду торговых точек): традиционные хот-доги, сэндвичи, бургеры, выпечка, пицца, ролы, чай, кофе… В меню почти три десятка наименований. Правда, упаковано все в пластиковые контейнеры. А еще есть пиво, мороженое. Все, как обычно.

С фаст-фудом и напитками не было никаких проблем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При входе на арену все красовались в масках, и каждому измеряли температуру. Пустили всех. Выше 37 ни у кого не было.

Зато на трибунах часть болельщиков забыла все санитарные правила. Особенно на фанатском секторе «А». Там народ вместе с масками отбросил все «условности». Больше половины баз «лицевой защиты». Кстати, фанаты растянули здоровенный и оригинальный баннер: конек хоккеиста от души давит образ коронавируса, да так, что раскалывается лед под ним…

Как и было обещано, заработал и магазин с новой черно-белой фирменной атрибутикой «Трактора». Народ, в основном, разбирал футболки. По 1000 рублей за штуку. При этом продолжали спорить по поводу нового стиля черно-белых.

Футболка с новым логотипом - 1000 рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А накануне матча недостатка в статистике и прогнозов не наблюдалось. Так, к примеру, отмечалось, что последний раз «Трактор» обыгрывал «Автомобилист» еще в сезоне 2017/2018.

И еще: два последних стартовых матча в турнирах КХЛ «медведи» стабильно проигрывали. Эксперты сразу заметили «потери» в составе черно-белых.

"Трактор" в стартовом матче КХЛ уступил "Автомобилисту" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Да, несколько слов о скамейке. За несколько часов до начала домашнего матча «Трактора» с «Автомобилистом» начальство черно-белых заявило о том, что главный тренер клуба Анвар Гатиятулин будет руководить командой на «удаленке» из дома.

Болельщики на трибунах, судя по фото, не соблюдали соцдистанцию в 1,5 метра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сообщалось, что Гатиятулин недавно переболел ОРВИ, и ему пока рекомендовали воздержаться от нахождения на льду. Коуч руководил командой по телефону через своих помощников. Исполняющим обязанности главного на лавке был Равиль Гусманов. Кстати, Гатиятулин сдал тест на COVID-19, и все они показали отрицательный результат.

На лед в игре с «Авто» не были заявлены 13 игроков – голкиперы Вилл и Судницин, полевые игроки - Берглунд, Исаев, Карпухин, Основин, Косов, Михеев, Гареев, Лещенко, Карлин, Телегин и Тертышный. О ковидной инфекции у перечисленных игроков пока ничего не сообщалось. Не исключено, что скамейка запасных «Трактора» позволяет так маневрировать составом, оставляя в резерве довольно мастеровитых игроков.

Губернатор Алексей Текслер выступил с приветствием к болельщикам и команде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зато губернатор Челябинской области, он же президент клуба Алексей Текслер заглянул в арену. Перед началом матча, стоя на ступеньках одного из секторов, пожелал клубу и всем болельщикам новых побед и успехов в новом сезоне. После приветственных слов глава региона поднялся в губернаторскую VIP-ложу.

На главной ВИП-трибуне народа хватало. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем временем, сама игра оказалась не столь результативной. В первом периоде «Автомобилист» открыл счет. Во втором отрезке капитан «Трактора», олимпийский чемпион Сергей Калинин сравнял счет. Но на большее черно-белых не хватило. Гости, тем временем, забросили две безответные шайбы в ворота «медведей» в третьем периоде. Итог – 3:1 в пользу екатеринбургского «Автомобилиста». Кстати, «Трактор» не может выиграть у своих северных соседей на протяжении семи матчей. А в этом матче почти 40 раз бросал в ворота «Авто», но смог попасть в сетку только один раз.

Сотрудники арены защитились по полной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После матча по новому регламенту КХЛ игроки обошлись без традиционных рукопожатий. Напомним, каждый игрок за несколько дней перед матчем сдает тест на коронавирус, в том числе, и в аттестованной лаборатории лиги. И КХЛ тоже принимает решение о допуске игроков, тренерского штаба и сотрудников клуба к предстоящим матчам. Накануне в "Тракторе" заявили о том, что в команде есть один бессимптомный заболевший.

В воскресенье, 6 сентября «Трактор» в Челябинске сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Начало в 17.00. Расписание игр «Трактора» в сезоне КХЛ 2020-2021 здесь .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru