Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 сентября 2020: открытие трех стран для туристов и хоккей на «удаленке»

У школьников будет дополнительный выходной на следующей неделе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На следующей неделе на Южном Урале состоятся выборы и День города в Челябинске, а коронавирус в регионе не дает расслабляться. Властям региона предстоит выполнить много работы, чтобы это событие прошло со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Инфографика: коронавирус74.рф
По данным областного минздрава, на утро 4 сентября зарегистрировано 76 новых случаев коронавируса, и с начала пандемии число заболевших достигло 14 626.
На лечении остаются 2 тысячи 598 человек.
За прошедшие сутки выписаны 62 человека.
За прошедшие сутки не обошлось без смертей. По информации ведомства, умерло 4 человека. Коронавирус был у них сопутствующим заболеванием, а смерть наступила от других болезней:
— 84-летний мужчина из Челябинска с атеросклерозом коронарных артерий и гипертонией;
— 72-летняя женщина из Челябинска с больным сердцем и сердечно-легочной недостаточностью;
— 81-летняя женщина из Челябинска с хронической постинфарктной аневризмой и кардиосклерозом;
— а также 68-летний житель Копейска с атеросклеротической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.
По официальным данным, всего с начала пандемии от коронавируса погибли 382 жителя Челябинской области.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Челябинской области
Хорошие новости для любителей путешествовать за границей. Недавно Россия возобновила авиасообщение с еще тремя странами. Теперь можно летать на отдых в ОАЭ, Египет и на Мальдивы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Однако летать из Челябинской области в эти страны не получится. Желающим отправится за границу придется воспользоваться аэропортами Екатеринбурга или Москвы.
Министерство образования Челябинской области официально сообщило о работе школ и техникумов в дни выборов. Выяснилось, что учащимся придется идти на занятия 11 сентября.
— Если избирательные участки размещаются на площадях образовательных организаций, чтобы избежать заражения обучающихся, администрации предусматривают иной график организации учебного процесса 11 сентября с учетом санитарно-эпидемиологических требований. В зданиях, где много входных групп и избирательный участок можно изолировать от учебных помещений, образовательный процесс осуществляется по обычному расписанию. В иных случаях допустимо внесение изменений в календарный график учебного года или расписание занятий путем перераспределения на другие учебные дни, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Однако 12 сентября учебы точно не будет.
Теперь температуру придется мерить практически каждый день
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт разобрала детали трагедии, результатом которой стала смерть двух супругов. Муж и жена из села Великопетровка, что под Карталами, скончались от коронавируса с разницей в трое суток.
— Нарушений со стороны врачей комиссией не установлено, — заявила Ирина Гехт.
Чиновник также напомнила, что ответственность за здоровье лежит не только на медиках, но еще и на самих пациентах. Вице-губернатор призвала земляков вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию и внимательно относиться к своему самочувствию.
Гехт проверила, как врачи исполняли свои обязанности
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Коронавирус в Челябинске
Коронавирус продолжает вносить коррективы в спортивную жизнь Челябинска. Накануне старта турнира континентальной хоккейной лиги «Трактор» в специальной памятке еще раз напомнил об ограничениях для болельщиков, которые будут действовать на арене «Трактор».
Памятка:
— Вход только в маске
— При входе будут измерять температуру, если выше 37, то не пустят даже при наличии билета и абонемента
— Точки продаж фаст-фуда в арене «Трактор» будут работать, но все будет продаваться в герметичной упаковке
— Рассаживаться на трибунах нужно не ближе, чем 1,5 метра друг от друга (социальная дистанция)
За несколько часов до начала домашнего матча «Трактора» с «Автомобилистом» начальство черно-белых заявило о том, что главный тренер клуба Анвар Гатиятулин будет руководить командой на «удаленке» из дома, недавно он переболел ОРВИ, и ему пока рекомендовали воздержаться от нахождения на льду. Коуч руководил командой по телефону через своих помощников. Кстати, главный тренер уже сдал тесты на COVID-19, и все они показали отрицательный результат.
Чем угощали болельщиков, что творилось в вип-ложе и как сыграл «Трактор», читайте и смотрите в нашем атмосферном репортаже.
Кстати, черно-белые проиграли клубу из Екатеринбурга.
Напомним, ранее уже сообщалось, о билетной программе «Трактора» и о том, что ледовая арена по распоряжению Роспотребнадзора будет заполняться только наполовину.
Болельщики вывесили оригинальный баннер и пренебрегали масками
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 4 сентября 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru