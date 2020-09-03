Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 сентября 2020: открытие трех стран для туристов и хоккей на «удаленке»

У школьников будет дополнительный выходной на следующей неделе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На следующей неделе на Южном Урале состоятся выборы и День города в Челябинске, а коронавирус в регионе не дает расслабляться. Властям региона предстоит выполнить много работы, чтобы это событие прошло со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 4 сентября зарегистрировано 76 новых случаев коронавируса, и с начала пандемии число заболевших достигло 14 626.

На лечении остаются 2 тысячи 598 человек.

За прошедшие сутки выписаны 62 человека.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. По информации ведомства, умерло 4 человека. Коронавирус был у них сопутствующим заболеванием, а смерть наступила от других болезней:

— 84-летний мужчина из Челябинска с атеросклерозом коронарных артерий и гипертонией;

— 72-летняя женщина из Челябинска с больным сердцем и сердечно-легочной недостаточностью;

— 81-летняя женщина из Челябинска с хронической постинфарктной аневризмой и кардиосклерозом;

— а также 68-летний житель Копейска с атеросклеротической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

По официальным данным, всего с начала пандемии от коронавируса погибли 382 жителя Челябинской области.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Хорошие новости для любителей путешествовать за границей. Недавно Россия возобновила авиасообщение с еще тремя странами. Теперь можно летать на отдых в ОАЭ, Египет и на Мальдивы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Однако летать из Челябинской области в эти страны не получится. Желающим отправится за границу придется воспользоваться аэропортами Екатеринбурга или Москвы.

Министерство образования Челябинской области официально сообщило о работе школ и техникумов в дни выборов. Выяснилось, что учащимся придется идти на занятия 11 сентября.

— Если избирательные участки размещаются на площадях образовательных организаций, чтобы избежать заражения обучающихся, администрации предусматривают иной график организации учебного процесса 11 сентября с учетом санитарно-эпидемиологических требований. В зданиях, где много входных групп и избирательный участок можно изолировать от учебных помещений, образовательный процесс осуществляется по обычному расписанию. В иных случаях допустимо внесение изменений в календарный график учебного года или расписание занятий путем перераспределения на другие учебные дни, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако 12 сентября учебы точно не будет.

Теперь температуру придется мерить практически каждый день Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт разобрала детали трагедии, результатом которой стала смерть двух супругов. Муж и жена из села Великопетровка, что под Карталами, скончались от коронавируса с разницей в трое суток.

— Нарушений со стороны врачей комиссией не установлено, — заявила Ирина Гехт.

Чиновник также напомнила, что ответственность за здоровье лежит не только на медиках, но еще и на самих пациентах. Вице-губернатор призвала земляков вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию и внимательно относиться к своему самочувствию.

Гехт проверила, как врачи исполняли свои обязанности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

Коронавирус продолжает вносить коррективы в спортивную жизнь Челябинска. Накануне старта турнира континентальной хоккейной лиги «Трактор» в специальной памятке еще раз напомнил об ограничениях для болельщиков, которые будут действовать на арене «Трактор».

Памятка:

— Вход только в маске

— При входе будут измерять температуру, если выше 37, то не пустят даже при наличии билета и абонемента

— Точки продаж фаст-фуда в арене «Трактор» будут работать, но все будет продаваться в герметичной упаковке

— Рассаживаться на трибунах нужно не ближе, чем 1,5 метра друг от друга (социальная дистанция)

За несколько часов до начала домашнего матча «Трактора» с «Автомобилистом» начальство черно-белых заявило о том, что главный тренер клуба Анвар Гатиятулин будет руководить командой на «удаленке» из дома, недавно он переболел ОРВИ, и ему пока рекомендовали воздержаться от нахождения на льду. Коуч руководил командой по телефону через своих помощников. Кстати, главный тренер уже сдал тесты на COVID-19, и все они показали отрицательный результат.

Чем угощали болельщиков, что творилось в вип-ложе и как сыграл «Трактор», читайте и смотрите в нашем атмосферном репортаже.

Кстати, черно-белые проиграли клубу из Екатеринбурга.

Напомним, ранее уже сообщалось, о билетной программе «Трактора» и о том, что ледовая арена по распоряжению Роспотребнадзора будет заполняться только наполовину.

Болельщики вывесили оригинальный баннер и пренебрегали масками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 4 сентября 2020 года.

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