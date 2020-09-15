В сентябре в первый класс, в январе — во второй: в начальной школе Челябинска появились «эффективные» классы

Тем, кто давно готовился к школе, помогут перескочить один класс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске открыли «Э» классы. «Э» — не потому, что много учеников в параллели, а потому что «эффективные». Они рассчитаны на детей, которые могут освоить программу начальной школы не за четыре, а всего за три года. Мы узнали, зачем это сделано, как попасть в такой класс и чему там учат.

«НА УРОКАХ ИМ СКУЧНО, ИНТЕРЕС К ШКОЛЕ ПАДАЕТ»

— Сегодня дошкольники приходят в 1-й класс с разным уровнем подготовкой. И маленьким ученикам, уже умеющим читать, а иногда и писать, становится скучно в первом классе. Они могли бы идти вперед, не дожидаясь остальных сверстников. На таких высокомотивированных детей и рассчитана программа «Эффективная начальная школа», — рассказала КП-Челябинск Ольга Кузнецова — представитель ресурсного центра программы, который располагается на базе челябинской школы № 15.

Классы ускоренной подготовки позволяют подготовленным детям пропустить уже известное и приступить к освоению более сложного материала. В первом полугодии они проходят программу первого класса, а во втором — программу второго. Дальше ребята учатся, как их сверстники, один год в третьем классе и один год в четвертом. Получается, что начальную школу дети оканчивают за три года.

— Мы не выбрасываем из программы какие-то темы. Знания детям даются в полном объеме, но более интенсивно и с опорой на то, что ребята умели до школы. Кому-то может показаться, что это то же, что было десятки лет назад, когда многие из нас учились по программе 1-3. Однако «Эффективная начальная школа» — не «хорошо забытое старое», а новый взгляд на систему дошкольного и начального общего образования, — замечает Ольга Кузнецова.

КАК ПОПАСТЬ В ШКОЛУ УМНИКОВ

Начать обучение по новой программе уже в этом году собирались больше десятка школ. Но планы спутал коронавирус. Многие отложили старт на 2021 год. Пока в Челябинске сформировано два эффективных класса — 1 «Г» в школе № 68 (Ленинский район) и 1 «Э» в школе № 121 (Центральный район).

— Еще зимой мы начали выходить в детские сады района, чтобы рассказывать мамам и папам об этих классах. Но большого ажиотажа при зачислении в школу не было. Кого-то даже пришлось уговаривать, — признается учитель 1 «Г» класса школы № 68 Лариса Михайленко.

В 121-й же, наоборот, в этот класс подали 57 заявлений.

Но попали туда только такие дети, кто успешно прошел диагностику у психологов и педагогов. И проверяли совсем не «натасканность», а на психологическую готовность к школе.

— «Натаскать» можно любого: выучить азбуку, цифры. Но мы оценивали не это. Для зачисления в этот класс важно было проверить, сформированы ли у будущего первоклашки произвольность внимания, зрительная и слуховая память, основы логического мышления. Развита ли мелкая моторика, «поставлена» ли рука: способен ли ребенок провести устойчивую линию, повторить узор… А главное — как ребенок ведет себя, если видит незнакомую задачу. Сдается или задает вопросы педагогу, ответы которого помогут ему достичь цели, — говорит педагог-психолог школы № 15 Светлана Артюшина.

ОБРАТНАЯ ДОРОГА ЕСТЬ

Ярославу семь лет. Мальчик хорошо читает и легко решает математические примеры в пределах 20. С детства ребенка приобщали к интересам членов семьи, много читали, занимались общим развитием.

Да и садик у мальчика был хороший — с дополнительными кружками по интересам.

— На подготовительных курсах к школе сын иногда скучал, потому что многое уже знал и умел. Я понимала, что глядя на других детей, он может расслабиться и потерять интерес к учебе. Поэтому подала заявление в класс ускоренной подготовки, хотела узнать мнение педагогов и психолога — потянет или не потянет программу. По итогам теста он занял место в первой десятке, показал высокий уровень развития. Надеюсь, что все получится. Закончим школу на год раньше сверстников и, не боясь какого-то форс-мажора, будем поступать в вуз, — говорит мама первоклашки Юлия.

Педагоги уверены, что все ребята освоят программу. Если кому-то она покажется сложной, время ребенок не потеряет. Семья в любой момент может отказаться от эксперимента и перевести сына или дочь в обычный класс.

— Сегодня мы наблюдаем очень серьезное расслоение общества. Одни родители развивают детей. А другие заняты выживанием. Дети последних зачастую приходят в школу с нулевым уровнем подготовки. Они даже не могут объяснить, что такое зоопарк или театр. Их туда не водили, — говорит учитель 1 «Э» класса школы № 68 Лариса Михайленко. — Наша задача не дать закиснуть подготовленным детям. Зачастую учитель не уделяет им много внимания, ведь они и так знают. Теперь мы сможем заниматься с такими детьми опережающим развитием, решать задачи с ловушками, развивать логику. Я и сама теперь готовлюсь к урокам с азартом!

НА ЗАМЕТКУ

Советы психолога: как сделать ребенка успешным в школе

1. Больше читать, приучать к чтению. Это расширяет кругозор и запас знаний.

2. Больше разговаривать с ребенком. И стараться не говорить за него. В разговоре с ребенком строить фразы таким образом, чтобы ребенок их продолжал. Как ты думаешь... Чтобы было бы, если...

3. Играть с ребенком на ходу: считать деревья, машины, называть цвета, спрашивать, кто работает в парикмахерской, в магазине. Словом, придумывать что-нибудь интересное на ходу.

4. Учить ребенка самодисциплине. Ребенок должен адекватно реагировать на ситуации удачи и неудачи.

— Я советую приучать ребенка к ритуалам: например, чтение и разговоры по душам по вечерам. Это приучает ребенка к дисциплине, а попутно работает на достижение целей, — замечает Светлана Артюшева.

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