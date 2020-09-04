Жить на селе станет лучше: на Южном Урале разрабатывают госпрограмму комплексного развития сельских территорий

Об особенностях государственной программы комплексного развития сельских территорий, действующей с начала 2020 года, о возможностях сельских муниципалитетов, которые дает этот документ, рассказал главам муниципальных образований Челябинской области заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Недбайло. Совещание на эту тему состоялось в областном министерстве сельского хозяйства в формате онлайн-видеоконференции.

Отличие новой госпрограммы развития сельских территорий от предыдущих заключается в том, что добавилось новое направление финансирования мероприятий, которые выполняются в муниципалитетах в рамках программы, — комплексное развитие сельских агломераций. Это направление предусматривает комплексный подход к решению той или иной социальной проблемы в сельских поселениях.

Отбор проектов комплексного развития проводится в Минсельхозе России, при этом обязательно оценивается наибольший охват благополучателей — жителей села, которые смогут улучшить условия своей жизни за счет реализации мероприятий программы. Это нужно учитывать как во время подготовки новых проектов на 2022 и последующие годы, так и в ходе реализации уже начатых проектов, отметил заместитель министра.

В числе традиционных направлений социального развития сельских территорий, наряду с комплексными проектами, — улучшение жилищных условий граждан в сельской местности, строительство газораспределительных сетей, автодорог с твердым покрытием.

На финансирование мероприятий госпрограммы в Челябинской области в 2020 году запланировано направить 825,3 миллиона рублей, из них 446,4 млн. рублей — средства областного бюджета и 378,9 млн. рублей — средства федерального бюджета. Как сообщил Евгений Недбайло, по состоянию на 1 сентября из этих средств полностью выплачена поддержка на улучшение жилищных условий в сельской местности — средства получили 67 семей, общая сумма выплат составила 98,1 млн рублей, в том числе 24,9 млн рублей из федерального, 73,2 млн рублей — из областного бюджета. Также по направлениям комплексного развития сельских агломераций и газификации сельских населенных пунктов освоено 51,9 миллионов рублей, в том числе 26,7 млн рублей из федерального бюджета и 25,2 млн — из областного.

На строительстве и реконструкции сельских автодорог освоение средств составило 205,9 млн рублей (федеральный бюджет — 95,2 млн руб., областной бюджет — 110,7 млн руб., местный бюджет — 12 тыс. руб.). Распорядителем бюджетных средств по этому направлению является министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Заместитель министра сельского хозяйства региона подробно рассказал главам муниципалитетов о том, что уже сделано.

На развитие газификации в сельских территориях в 2020 году выделено 112,7 млн рублей (в том числе 95 млн рублей из областного бюджета, 17,7 млн руб. — из федерального бюджета). Намечено ввести в действие 50,2 км распределительных газовых сетей в шести районах — Агаповском, Аргаяшском, Кунашакском, Верхнеуральском, Нагайбакском и Чебаркульском.

Полностью выполнены работы в деревне Звягино Чебаркульского района, в селе Губернское, поселке Ишалина Аргаяшского района и селе Кунашак: в этих населенных пунктах построено 19,1 км газораспределительных сетей. Ведутся работы в селе Новобурановка Агаповского района, в поселке Сухтелинский Верхнеуральского района и в поселке Балканы Нагайбакского района: там будет введено в эксплуатацию 31,1 км газораспределительных сетей.

На реализацию проектов комплексного развития сельских агломераций (сельских территорий) программой предусмотрено 153,8 млн рублей, из них 29,2 млн рублей составят средства областного бюджета и 124,6 млн рублей — средства федерального бюджета. Будут реализованы 16 мероприятий в Кизильском, Увельском, Уйском и Нагайбакском районах. В числе уже реализованных проектов — капитальный ремонт Дома творчества и футбольного поля на стадионе «Синий камень» в селе Кизильском, ремонт школьного спортзала в поселке Гранитный и клуба в поселке Путь Октября, приобретение санитарного автомобиля в поселок Измайловский Кизильского района. В стадии реализации — строительство сети газоснабжения жилых домов в селе Кизильское. В Увельском районе приобретен автобус для Дома культуры, будет построен спортзал в поселке Нагорный. Строится блочная котельная и культурно-досуговый центр в селе Кичигино. В Уйском районе выполнено строительство спортивной образовательной площадки в селе Уйское и спортплощадки в поселке Мирный. В Нагайбакском районе ведется капитальный ремонт клубов в поселках Гумбейский и Нагайбакский, строительство лыжероллерной трассы в селе Фершампенуаз, газоснабжение жилых домов в селе Крупское.

В рамках госпрограммы планируется реконструировать одну дорогу в Карталинском районе (13,6 км), построить 2 автодороги в Агаповском (4,2 км) и Троицком районах (5,5 км). Общая протяженность новых и реконструированных дорог составит 23,3 км. На эти цели предусмотрено 460,7 млн рублей (из них 249 млн рублей из областного и 211,7 млн рублей из федерального бюджета).

Замминистра предложил главам муниципалитетов поддержать тех, кто получил социальные выплаты на жилье, и помочь им в приобретении нового жилья до конца текущего года, также попросил не ослаблять контроля за выполнением ведущихся работ по контрактам в рамках госпрограммы и освоением доведенных бюджетных средств.

На реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в 2021 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации отобраны 4 проекта по Верхнеуральскому, Кизильскому (2 проекта) и Брединскому муниципальному району, по которым предстоит выполнить 15 мероприятий. На эти цели планируется направить 71,8 млн рублей, из них 68,9 средства федерального бюджета, 2,9 млн рублей средства областного бюджета. На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусмотрено 85,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 14,3 млн рублей, из областного — 71,1 млн рублей. Евгений Недбайло отметил, что все конкурсные процедуры для определения подрядчиков работ в рамках утвержденных проектов необходимо проводить своевременно, в том числе заранее прорабатывать вопрос привлечения средств из внебюджетных источников. Кроме этого, районы должны организовать разработку проектов развития территорий на будущие годы и предоставлять их в минсельхоз Челябинской области для дальнейшего согласования в органах исполнительной власти области и своевременной подачи заявок в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Заместитель министра сельского хозяйства региона проинформировал руководителей муниципалитетов о других государственных проектах, направленных на развитие сельских территорий. Так, с реализацией госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» тесно связан федеральный ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». В рамках этого проекта утверждена ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий», которая предусматривает создание Государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных АПК «Единое окно». Эта информационная система позволит на основе анализа собранных показателей социально-экономического состояния сельских территорий и агломераций выявлять неиспользованный субъектами Российской Федерации потенциал сельских территорий, формировать качественный прогноз развития на долгосрочный период.