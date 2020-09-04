Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил продлить режим повышенной готовности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус прочно осел в Челябинской области. Ежедневно из-за болезни умирает в среднем четыре человека. Однако число заболеваний продолжает держаться на отметке в 70+ случаев.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 4 сентября 2020 года в регионе зафиксировано 14 699 случаев COVID-19. За прошедшие сутки добавилось еще 73 заболевших. Из больничных палат выписаны 43 человека, а всего с начала пандемии выздоровели 11 648 южноуральцев. Еще 2624 человека остаются под наблюдением врачей.

За прошедшие сутки не обошлось и без смертей. Умерли четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус, но у всех он был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила по другим причинам:

— атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь — пациентка, 60 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, артериальная гипертензия — пациентка, 73 года;

— атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз — пациент, 96 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность — пациентка, 82 года.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Плохие новости для жителей Челябинской области: губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе по коронавирусу. Срок распоряжения — до 20 сентября 2020 года.

Распоряжение губернатора в первую очередь ориентировано на представителей старшего поколения. Пенсионерам старше 65 лет рекомендовано продлить режим самоизоляции, избегать мест массовых скоплений людей. Решение, как поясняют в пресс-службе правительства Челябинской области, дает возможность продления больничных листов работающим пенсионерам.

С начала сентября свою работу возообновили кинотеатры Фото: Валентина ВАГАНОВА

В селе Миасское на заводе «Тепловей» была зафиксирована вспышка коронвируса. По словам представителя предприятия Эльвиры Мальцевой, точное количество больных назвать пока невозможно — это будет ясно по результатам тестов.

— Вспышка заболевших есть, полной информацией пока не владеем, — рассказала журналисту КП-Челябинск Эльвира Мальцева. — 20 заболевших есть точно, остальные сотрудники сдают анализы. Были выявлены контактные группы, их посадили на самоизоляцию.

Закрывать предприятие на карантин пока не стали, но и в штатном режиме оно не работает. На заводе предусматриваются меры безопасности, три раза приезжала делегация, которая проводила дезинфекцию. Применяются все средства для исключения дальнейшего распространения вируса.

В Челябинской области умер последний житель радиоактивной деревни Муслюмово Гилани Дамбаев. Об этом сообщила его близкая подруга, правозащитница Надежда Кутепова. По словам женщины, смерть Гилани наступила от коронавируса, а перенести болезнь он не мог из-за сильно поврежденных легких и сердца. На здоровье также сильно сказалась жизнь возле реки Теча, куда сливались радиоактивные отходы.

— Последние годы у него был букет заболеваний, — написала Надежда Кутепова на страничке в социальной сети. — На берегу 1000 мкр/час, в 50 метрах от этого берега он и жил. Плюс купание в реке с 1986 по 1991, пока Ельцин не сообщил, что купаться нельзя.

Кстати, о путешествиях в период пандемии коронавируса. Президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде». В нем он порекомендовал туристам, путешествующим по России, в какой регион съездить и когда. Так, летом он посоветовал сплавляться по рекам или любоваться китами на Шантарских островах, весной — смотреть ледоход на Енисее или Лене. Осенью поехать на Камчатку. А зимой отправиться на Таймыр и к нам, на Южный Урал.

— Можно поехать в национальный парк «Зигальга» и природный парк «Ергаки». Там девять месяцев снег лежит. Три метра и выше. Там 1500-1600 метров высоты, очень комфортно, не такой суровый климат, как чуть выше в горах, — сказал Сергей Шойгу.

В период пандемии возрос интерес к туризму на Южном Урале Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил денежные премии 50 соцработникам, которые без устали трудились во время пандемии коронавируса. Как подчеркнул глава региона, «если медиков мы благодарим за каждого вылеченного пациента, то социальных работников — за каждого, кто не заболел благодаря вашей заботе».

Коронавирус в Челябинске

В администрации Челябинска до последнего скрывают официальную афишу мероприятий на День города, который пройдет в условиях пандемии коронавируса. Но мы узнали, что включено в программу и когда будет салют. Подробности читайте в нашем материале.

Эксперты не исключают, что будет вторая волна заболеваний Фото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 5 сентября 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru