Бесплатная вакцинация в ТРК вызвала ажиотаж у челябинцев. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Число зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 79 новых случаев. С начала пандемии общее число зараженных достигло 14 778.

Инфекция продолжает косить стариков. Согласно коронавирусной статистике Минздрава, за умерли четыре возрастных пациента. Они были заражены COVID-19, но их смерть наступила от других заболеваний.

Инфографика: коронавирус74.рф

Так, 67-летняя пенсионерка скончалась от сердечно-легочной недостаточности и ожирения, а 69-летняя — от ишемической кардиомиопатии и атеросклероза коронарных артерий. 71-летний мужчина умер от ишемической кардиомиопатии и гипертонии, а основной причиной смерти 82-летнего пациента стали атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность.

Больничные палаты за минувшие сутки при этом покинули 70 пациентов, а с начала пандемии от коронавируса выздоровели 11 718 человек. Под присмотром врачей остаются 2629 пациентов.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В тройку лидеров по числу зараженный COVID-19 в регионе с начала пандемии входят Челябинск, Миасс и Златоуст.

Больше всего заболевших в столице Южного Урала — 6185 человек. Почти в 5,5 раз меньше людей с коронавирусом в Миассе — 1122, а в Златоусте их 826.

Коронавирус в Челябинске

А пока в торгово-развлекательных комплексах Челябинска людей начали бесплатно прививать от гриппа. Естественно, с соблюдением требований Роспотребнадзора. В частности, выездные бригады медиков накануне работали в «Кубе» и «Алмазе».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, среди желающих поставить прививку врачи отметили небывалый ажиотаж. Так, медиков в ТРК «Куба» 5 сентября посетили 246 челябинцев, в ТРК «Алмаз» — 354 человек.

— Следующая акция по вакцинации людей от гриппа пройдет в четверг, 10 сентября, на улице 40 лет Победы, 1 в здании торгового комплекса «Елки», — уточнили в администрации Челябинска. — Поставить укол можно будет с 15:00 до 19:00.

Прием пациентов также идет в поликлиниках города.

В ТРК Челябинска привились 600 человек. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Напомним, что сегодня, 6 сентября, челябинский «Трактор» во втором мачте регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду скрестит клюшки с пекинской командой «Куньлунь Рэд Стар». Противостояние начнется в 17:00. Но без масок зрителей в арену не пустят.

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