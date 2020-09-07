Полицейские Челябинской области забрали у жителя Башкирии Land Rover, купленный по объявлению

Оставшийся без иномарки житель Башкирии утверждает, что машину забрали мужчины на снимке. Фото: Евгений Клоков

В ГУ МВД по Челябинской области проверят жалобу жителя Башкирии Евгения Клокова на якобы незаконное изъятие у него Land Rover Discovery полицейскими из Миасса. Мужчина купил иномарку за 400 тыс. рублей по объявлению на Avito, но машина оказалась в федеральном розыске, и ее забрали.

— Больше четырех лет я, двое детей и моя жена копили на семейный автомобиль, — написал житель Салавата Евгений Клоков в социальных сетях, попросив максимального репоста. — Остановились на Land Rover Discovery 2006-2007 годов, в пределах 600 тыс. рублей, чтобы на свежий воздух с детьми, в школу и садик зимой могли проехать, так как дороги у нас в Башкирии остаются без комментариев.

В итоге мечта семьи осуществилась. Они продали LADA Largus за 200 тысяч рублей, еще столько же взяли в кредит и купили долгожданную иномарку за 400 тыс. рублей. Без вложений не обошлось — за ремонт автомобиля отдали еще 50 тыс. и, как пишет Евгений Клоков, «счастливые наслаждались жизнью и платили кредит». Вот только радость длилась недолго. В Челябинской области Land Rover остановили местные сотрудники ДПС и поместили его на штрафстоянку.

— Сказали, что он находится в федеральном розыске, — объяснил мужчина. — После этого приехали два сотрудника из Миасса и уточнили, что она объявлена в розыск по мошенническим действиям 2017 года. Почему-то это сделали после оформления машины на меня, а до этого три года на нее всем было все равно.

Евгений Клоков уточнил, что машину у него изъяли по заявлению жителя Миасса еще 13 июля. С тех пор вся его семья вынуждена ездить на маршрутках.

— Ни до кого дозвониться не могу: продавец добавил мой номер в черный список, а других номеров трубку не берет, полиция Миасса на связь тоже не выходит. На имя начальника местного ОВД Константина Козицына оставлял жалобы, но он даже не потрудился дать отписку, — добавил житель Башкирии.

Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, мужчина намерен обращаться в федеральные СМИ.

В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что в Миассе действительно есть дело, связанное с Land Rover. Предстоит выяснить, идет ли речь об одной и той же машине.

— Иномарка изъята в связи с уголовным делом о мошенничестве, — прокомментировали в пресс-службе регионального полицейского главка. — Опубликованную в социальных сетях информацию в настоящее время проверяют сотрудники полиции.

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