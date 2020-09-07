Молодежный театр открывает Лабораторию зрителей

9 и 11 сентября в Молодежном состоится Лаборатория зрителей, приуроченная к премьере спектакля «Как слониха упала с неба» (9+). Для гостей подготовили читку и беседу о детской литературе с педагогом и режиссером Иваном Пачиным (Санкт-Петербург).

9 сентября в 19:00 режиссер спектакля Иван Пачин прочитает с артистами сценическую версию необыкновенной истории Кейт Ди Камилло про маленький городок Балтиз и его жителей, где мальчик-сирота Питер разыскивает свою давно пропавшую сестренку. Как ни удивительно, Питера к ней должна привести слониха.

По словам режиссера, ему важно услышать отклик ребят на историю, их мнения о героях и о том, какими они предстали в глазах юных зрителей. Для этого сразу после читки состоится традиционное обсуждение.

11 сентября в 19:00 пройдет лекция о детской литературе.

Что читать детям и как читать в мире, где выбор настолько огромен, зачастую за нас его делает реклама, а книги находятся в мощной конкуренции с гаджетами? На что ориентироваться, где искать «свою» литературу и как привести ребенка в театр, чтобы потом он захотел прийти снова? Об этом также поговорит с гостями режиссер и педагог Иван Пачин.

— Я занимаюсь детской и подростковой литературой, дружу с такими издательствами, как «Самокат», и мне очень близка их позиция: они ищут хороших зарубежных авторов, переводят их и издают, — рассказывает Иван. — Как правило, это выдающиеся книги, о которых мало кто знает у нас. Например, «Вафельное сердце» — это бестселлер Марии Парр. А Ольга Дробот — большой талантливый переводчик скандинавской литературы. Это целый мир.

При этом Иван отмечает, что и в России есть необыкновенные авторы, которые пишут о дружбе так, что и словами не передать — например, Игорь Ефимов (рекомендуем его «Таврический сад»):

— Меня часто спрашивают, как заинтересовать ребенка чтением. Я отвечаю, что никак, пока ты сам не потратишь на это уйму времени, пока сам не заинтересуешься. Надо держаться талантливых педагогов. И читать, на мой взгляд, надо не для ребенка, а вместе с ребенком, переосмысливать какие-то вещи вместе с ним, проходить и проживать литературу вместе. Зачастую мне кажется, что мы цепляемся за прошлое — даем детям то, что прочитали сами. А мир изменился, он все время разный. В нем много новой качественной, внимательной к детям литературы.

Вход на события бесплатный, но по предварительной записи. На читку нужно записаться на сайте.

На лекцию также действует предварительная запись.

Напоминаем, что оба события предвосхищают премьеру спектакля «Как слониха упала с неба» (9+), которая состоится 18 сентября в 18:00, а также 19 и 20 сентября в 11:00. Билеты можно приобрести на сайте и в кассах Молодежного театра.

Также для безопасности при посещении театра настоятельно рекомендуется использовать защитную маску.