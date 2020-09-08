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В Челябинской области выбрали лучших молодых предпринимателей

Честь региона финалисты защитят на Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России»
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
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Финал регионального конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области» — это 200 заявок и 100 участников

Финал регионального конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области» — это 200 заявок и 100 участников

Дамиру Хасанову 24 года. Золотая медаль после школы, красный диплом по окончании ЮУрГУ. Вузовское образование, полученное на факультете «Экономика и управление» по направлению «Управление проектами» пригодилось. В бизнесе семь лет. Из них три года руководит маркетинговым агентством в очень узкой специализации: помогает продвигать продукцию производителям… лестниц.

СЕКРЕТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ

— Вот представьте: забарахлил ваш автомобиль. В какую автомастерскую вы обратитесь: широкого профиля или узкой специализации, по вашей марке? То же самое, например, касается здоровья. Если требуется операция, вами займется хирург узкого профиля. Так и с моим бизнесом: наша фирма «Продвижение лестниц на заказ» помогает реализовывать лестницы всех видов. Мы занимаемся маркетингом и сегодня присутствуем почти во всех регионах страны. Специализация на одной сфере снижает затраты и максимально повышает эффективность средств отдачи клиентов, — говорит Дамир.

Сейчас предприниматель готовится к «федеральной экспансии», чтобы заявить о себе на всю страну.

Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса Артур Юсупов и финалисты

Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса Артур Юсупов и финалисты

СОТНЯ АКТИВНЫХ И КРЕАТИВНЫХ

Очередной победой золотого отличника в бизнесе стал конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области», финал которого состоялся в минувшую пятницу.

Конкурс организован Фондом развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса при поддержке Правительства Челябинской области.

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

Возрастной ценз участников — от 14 до 30 лет. Важное условие — ведение бизнеса на территории Челябинской области. Предприниматели представили проекты в семи номинациях: «Социальное предпринимательство», «Интернет-предпринимательство», «Инновационное предпринимательство», «Производство», «Франчайзинг», «Торговля», «Сфера услуг».

На конкурс заявилось около 200 участников, но защищать свои проекты решились только 100.

Во время конкурса с молодыми бизнесменами занимались тренеры-эксперты: раскрывали секреты успеха, предостерегали от возможных ошибок. С ребятами занимались такие известные в Челябинске предприниматели, как автор успешных проектов в сфере экологии Дмитрий Закарлюкин, ресторатор Татьяна Мизюрина.

По признанию экспертов, если бы в начале их карьеры были такие конкурсы и поддержка, многих ошибок бы удалось избежать.

Участникам нужно было подготовить видеопрезентацию к отборочному этапу, а уж потом биться с конкурентами за первое место в своей номинации.

ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ НА ВСЮ СТРАНУ

Победа в конкурсе — это, во-первых, трехдневная поездка в бизнес-лагерь в Крым. И, главное, участие в финале федерального конкурса «Молодой предприниматель России». Это — возможность заявить о себе и своем деле на всю страну.

По итогам финала, в бизнес-лагерь,в Крым, поедут 18 лауреатов. Занявших первые места во всех номинациях ждет Всероссийский финал в Уфе.

Дамир Хасанов победил в номинации «Интернет-предпринимательство» и готовится к серьезной «битве». Кроме личных амбиций бизнесмену важно защитить честь родной Челябинской области, как бы пафосно это ни звучало.

— Несомненно, сильными сторонами молодежного предпринимательства являются такие качества, как инновационность мышления, высокая мобильность, гибкость подходов, быстрота реакции по освоению новых рынков. Все эти качества важны для развития сферы экономики в целом, и думаю, что именно молодые предприниматели определят, какой она будет, например, через 10 лет. Региональное правительство, в свою очередь, может повлиять на этот процесс с помощью создания благоприятных условий для развития этого вида предпринимательства, построенной и целенаправленной поддержки, — говорит вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.

«ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ»

А как насчет модного тренда «Пора уезжать»? В Москву, Петербург, Казань. Еще куда-то…

— А зачем? Меня все устраивает в Челябинске. География поездок по стране и деловых контактов — обширные. У нас самый удобный часовой пояс — мы на связи в течение рабочего дня и с Центральной Россией, и с Сибирью, и с Дальним Востоком. Мне интересно здесь жить.

Лучшие из лучших представят Челябинскую область на Всероссийском финале

Лучшие из лучших представят Челябинскую область на Всероссийском финале

ОНЛАЙН КАК КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА ПРИВЫЧНОМУ ФОРМАТУ РАБОТЫ

Готовится к финалу в Уфе и победитель номинации «Сфера услуг» Семен Ежов. Семену 19 лет, его бизнес-детищу — сети компьютерных клубов — три месяца.

Но разве эпоха компьютерных клубов не канула в лету сейчас, когда по Сети можно играть с мобильника на улице, дома?

— Отнюдь! «Железо» (компьютеры — прим. ред.) год от года дорожает, и не у всех есть возможность приобретать качественный продукт. Кроме того, мы же не «стрелялки» предлагаем. Мы готовим профессиональных геймеров, обучаем профи для киберспорта, сопровождаем спортсменов до подписания ими контракта. У нас большая команда тренеров, психологов — всего 11 человек. Работает один клуб, готовится к открытию второй.

— А если вторая волна коронавируса придет?

— Не страшно. Уйдем в онлайн, есть такая возможность. Даже турниры можно проводить в режиме самоизоляции. Как и обучаться дистанционно.

СЛОЖНОСТИ — ЭТО ИНТЕРЕСНО

О гибкости молодых предпринимателей и их иммунитете в складывающихся обстоятельствах рассказал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса.В пандемию COVID-19 малый и средний бизнес в регионе перешел в онлайн режим.

О преодолении трудностей говорила сама атмосфера открытия финальной части конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области». В темный зал все участники входили с фонариками. Луч словно ощупывал пространство впереди, помогал обойти возможные препятствия. Очень символично!

— У нас был непростой период, и этот конкурс — первое мероприятие, которое мы проводим в офлайн режиме. И как только началась церемония финала, в зале включился свет, и мы оказались в комфортной дружественной атмосфере. Как и в жизни.Я бы отметил, как изменился конкурс. Если раньше больше всего заявок было в таких номинациях, как «торговля» и «сфера услуг», то 2020 — первый год, когда больше всего участников в номинации «Интернет-предпринимательство». Молодые предприниматели моментально перестроились под сложившиеся обстоятельства нынешнего года, переориентировав свой бизнес. Интернет-предпринимательство стало трендом нынешнего года.

В пандемию коронавируса тяжелее всего пришлось крупным предприятиям. Нелегко быстро перестроить бизнес, диверсифицировать его. Малый бизнес сложившиеся обстоятельства воспринял как интересную стартовую площадку.

— Образовательная часть конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области» тоже была направлена на то, чтобы научить конкурсантов быть всегда актуальными на рынке. Мы проводили различные мастер-классы, которые, в том числе, были направлены на то, чтобы сделать бизнес эффективным и в непростых условиях. Вся образовательная программа в «Территории Бизнеса» направлена на то, чтобы максимально помогать людям перестраиваться в новых реалиях и сохранять лидерские позиции в своей отрасли.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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