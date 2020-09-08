В Челябинской области выбрали лучших молодых предпринимателей

Финал регионального конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области» — это 200 заявок и 100 участников

Дамиру Хасанову 24 года. Золотая медаль после школы, красный диплом по окончании ЮУрГУ. Вузовское образование, полученное на факультете «Экономика и управление» по направлению «Управление проектами» пригодилось. В бизнесе семь лет. Из них три года руководит маркетинговым агентством в очень узкой специализации: помогает продвигать продукцию производителям… лестниц.

СЕКРЕТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ

— Вот представьте: забарахлил ваш автомобиль. В какую автомастерскую вы обратитесь: широкого профиля или узкой специализации, по вашей марке? То же самое, например, касается здоровья. Если требуется операция, вами займется хирург узкого профиля. Так и с моим бизнесом: наша фирма «Продвижение лестниц на заказ» помогает реализовывать лестницы всех видов. Мы занимаемся маркетингом и сегодня присутствуем почти во всех регионах страны. Специализация на одной сфере снижает затраты и максимально повышает эффективность средств отдачи клиентов, — говорит Дамир.

Сейчас предприниматель готовится к «федеральной экспансии», чтобы заявить о себе на всю страну.

Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса Артур Юсупов и финалисты

СОТНЯ АКТИВНЫХ И КРЕАТИВНЫХ

Очередной победой золотого отличника в бизнесе стал конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области», финал которого состоялся в минувшую пятницу.

Конкурс организован Фондом развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса при поддержке Правительства Челябинской области.

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

Возрастной ценз участников — от 14 до 30 лет. Важное условие — ведение бизнеса на территории Челябинской области. Предприниматели представили проекты в семи номинациях: «Социальное предпринимательство», «Интернет-предпринимательство», «Инновационное предпринимательство», «Производство», «Франчайзинг», «Торговля», «Сфера услуг».

На конкурс заявилось около 200 участников, но защищать свои проекты решились только 100.

Во время конкурса с молодыми бизнесменами занимались тренеры-эксперты: раскрывали секреты успеха, предостерегали от возможных ошибок. С ребятами занимались такие известные в Челябинске предприниматели, как автор успешных проектов в сфере экологии Дмитрий Закарлюкин, ресторатор Татьяна Мизюрина.

По признанию экспертов, если бы в начале их карьеры были такие конкурсы и поддержка, многих ошибок бы удалось избежать.

Участникам нужно было подготовить видеопрезентацию к отборочному этапу, а уж потом биться с конкурентами за первое место в своей номинации.

ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ НА ВСЮ СТРАНУ

Победа в конкурсе — это, во-первых, трехдневная поездка в бизнес-лагерь в Крым. И, главное, участие в финале федерального конкурса «Молодой предприниматель России». Это — возможность заявить о себе и своем деле на всю страну.

По итогам финала, в бизнес-лагерь,в Крым, поедут 18 лауреатов. Занявших первые места во всех номинациях ждет Всероссийский финал в Уфе.

Дамир Хасанов победил в номинации «Интернет-предпринимательство» и готовится к серьезной «битве». Кроме личных амбиций бизнесмену важно защитить честь родной Челябинской области, как бы пафосно это ни звучало.

— Несомненно, сильными сторонами молодежного предпринимательства являются такие качества, как инновационность мышления, высокая мобильность, гибкость подходов, быстрота реакции по освоению новых рынков. Все эти качества важны для развития сферы экономики в целом, и думаю, что именно молодые предприниматели определят, какой она будет, например, через 10 лет. Региональное правительство, в свою очередь, может повлиять на этот процесс с помощью создания благоприятных условий для развития этого вида предпринимательства, построенной и целенаправленной поддержки, — говорит вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.

«ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ»

А как насчет модного тренда «Пора уезжать»? В Москву, Петербург, Казань. Еще куда-то…

— А зачем? Меня все устраивает в Челябинске. География поездок по стране и деловых контактов — обширные. У нас самый удобный часовой пояс — мы на связи в течение рабочего дня и с Центральной Россией, и с Сибирью, и с Дальним Востоком. Мне интересно здесь жить.

Лучшие из лучших представят Челябинскую область на Всероссийском финале

ОНЛАЙН КАК КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА ПРИВЫЧНОМУ ФОРМАТУ РАБОТЫ

Готовится к финалу в Уфе и победитель номинации «Сфера услуг» Семен Ежов. Семену 19 лет, его бизнес-детищу — сети компьютерных клубов — три месяца.

Но разве эпоха компьютерных клубов не канула в лету сейчас, когда по Сети можно играть с мобильника на улице, дома?

— Отнюдь! «Железо» (компьютеры — прим. ред.) год от года дорожает, и не у всех есть возможность приобретать качественный продукт. Кроме того, мы же не «стрелялки» предлагаем. Мы готовим профессиональных геймеров, обучаем профи для киберспорта, сопровождаем спортсменов до подписания ими контракта. У нас большая команда тренеров, психологов — всего 11 человек. Работает один клуб, готовится к открытию второй.

— А если вторая волна коронавируса придет?

— Не страшно. Уйдем в онлайн, есть такая возможность. Даже турниры можно проводить в режиме самоизоляции. Как и обучаться дистанционно.

СЛОЖНОСТИ — ЭТО ИНТЕРЕСНО

О гибкости молодых предпринимателей и их иммунитете в складывающихся обстоятельствах рассказал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса.В пандемию COVID-19 малый и средний бизнес в регионе перешел в онлайн режим.

О преодолении трудностей говорила сама атмосфера открытия финальной части конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области». В темный зал все участники входили с фонариками. Луч словно ощупывал пространство впереди, помогал обойти возможные препятствия. Очень символично!

— У нас был непростой период, и этот конкурс — первое мероприятие, которое мы проводим в офлайн режиме. И как только началась церемония финала, в зале включился свет, и мы оказались в комфортной дружественной атмосфере. Как и в жизни.Я бы отметил, как изменился конкурс. Если раньше больше всего заявок было в таких номинациях, как «торговля» и «сфера услуг», то 2020 — первый год, когда больше всего участников в номинации «Интернет-предпринимательство». Молодые предприниматели моментально перестроились под сложившиеся обстоятельства нынешнего года, переориентировав свой бизнес. Интернет-предпринимательство стало трендом нынешнего года.

В пандемию коронавируса тяжелее всего пришлось крупным предприятиям. Нелегко быстро перестроить бизнес, диверсифицировать его. Малый бизнес сложившиеся обстоятельства воспринял как интересную стартовую площадку.

— Образовательная часть конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области» тоже была направлена на то, чтобы научить конкурсантов быть всегда актуальными на рынке. Мы проводили различные мастер-классы, которые, в том числе, были направлены на то, чтобы сделать бизнес эффективным и в непростых условиях. Вся образовательная программа в «Территории Бизнеса» направлена на то, чтобы максимально помогать людям перестраиваться в новых реалиях и сохранять лидерские позиции в своей отрасли.