Технология PON пересекла горы: «Интерсвязь» продолжает открывать доступ к интернету жителям запада области

Жители Кусы получили долгожданный доступ к высокоскоростному интернету. В сентябре первый абонент официально заключил договор с компанией «Интерсвязь». А уже сейчас количество клиентов достигает нескольких десятков человек. Технологии PON дают доступ ко всему комплексу современных сервисов связи, сохраняя при этом доступную цену.

Проведение любых коммуникаций (интернет не исключение) в горно-заводском районе Челябинской области становится настоящим испытанием для любой компании. Особенности рельефа, нестабильные погодные условия в несколько раз усложняют строительные работы. При этом запрос на качественный интернет у жителей Кусы всегда был большой. Компания «Интерсвязь» приняла этот вызов. Работы по подключению города провели максимально быстро. В июле 2020 года были согласованы все необходимые документы. На данный момент в Кусе установлены сотни коммутационных шкафов. Почти 60% всего частного сектора, более 100 абонентов технически готовы подключиться к сети.

Подключение территорий, входящих в состав нового туристического кластера региона, в конечном итоге ведет и к повышению уровня услуг, которыми пользуются путешественники. Даже заядлые туристы сегодня не смыслят себя без гаджетов, онлайн-сервисов для поиска отелей, ресторанов, транспорта. Технология PON независимо от типа местности обеспечивает высокий уровень сигнала. В случае с Кусой, которая известна не только на Южном Урале, но и во всем УрФО своим горнолыжным курортом и другими туристическими достопримечательностями, сервисы компании «Интерсвязь» могут стать бустером к развитию потенциала территории.

— Мы целенаправленно инвестируем собственные ресурсы в развитие малых городов. Многие населенные пункты, которые имеют потенциал роста, не могут реализовать его из-за отсутствия таких распространенных благ цивилизации, как интернет. Он, в свою очередь, помогает развиваться молодому поколению, создавать современные рабочие места. Уделяя внимание деревням и селам мы уравниваем их возможности с жителями крупных городов, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Напомним, компания «Интерсвязь» второй год подряд, используя исключительно собственные средства, продолжает работу по подключению отдаленных территорий. На данный момент более 200 тысяч частных домохозяйств в 200 малых населенных пунктах регионов присутствия уже получили доступ к «всемирной паутине». Только в 2020 году оптоволокно дотянулось до еще 52 различных поселков, деревень и, конечно, до частного сектора. Технология PON активно внедряется во всех 23 городах присутствия компании в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

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