Если ученик заболеет коронавирусом, то класс, в котором он учился, отправят на двухнедельный карантин вместе с учителем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области продолжает бушевать. За прошедшие сутки был зафиксирован всплеск заболеваний по сравнению с предыдущими днями.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 9 сентября зарегистрировано 75 новых случаев. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 14 995 человек, из них выздоровели 11 879, под наблюдением врачей находятся 2673 пациента. За сутки выписали из больниц 17 южноуральцев.

Летальная статистика пополнилась еще пятью случаями.

Непосредственно от COVID-19 умер 75-летний пациент. У остальных коронавирус стал сопутствующим заболеванием.

— пациентка, 70 лет, атеросклероз коронарных артерий, сахарный диабет;

— пациентка, 68 лет, гипертоническая болезнь с поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 69 лет, гипертоническая болезнь с поражением сердца, застойная сердечная недостаточность;

— пациент, 83 года, постинфаркный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области сняли режим превентивной изоляции с работы стационарных учреждений. Теперь интернаты и дома престарелых работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

— К штатному режиму работы с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм вернулись 29 организаций соцобслуживания. Такое решение принял областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за введённого режима сотрудникам соцучреждений приходилось заступать на смену, которая длилась 14 дней. Все это время они находились с пациентами. Всего таких смен с начала апреля было девять.

— Все сотрудники получали стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. Для проживания и отдыха персонала были организованы специальные места. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением всех санитарных норм, — сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске на карантин по коронавирусу отправили целый класс. Не повезло ученикам из 80-й гимназии, в начальной школе которой учатся сын губернатора Алексея Текслера и сын вице-губернатора Виктора Мамина.

— На карантин отправили четвертый класс. Сегодня выяснилось, что один ребенок оказался контактным по коронавирусу. Утром дети пришли на уроки, но их отправили по домам, — рассказали родители школьников.

Руководство гимназии №80 рассказало о карантине остальным родителям. Но сделало это не сразу, а после выхода публикаций в СМИ.

— Согласно Предписанию Роспотребнадзора в гимназии ограничено очное обучение 4-3 класса в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию у одного ученика. — написала директор гимназии №80 Анна Макарова. — Все необходимые мероприятия по предписанию выполняются. Школа продолжает работу в режиме ранее принятых ограничений.

В гимназии, где было обнаружен контактный по коронавирусу, учатся сыновья губернатора Алексея Текслера и вице-губенатора Виктора Мамина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выяснилось, что случай с коронавирусом в 80-й гимназии Челябинска оказался далеко не единичным. Это подтвердил региональный Роспотребнадзор.

— На контроле Роспотребнадзора еще несколько подозрительных случаев. В каждом мы определяем круг контактных лиц и проводим необходимые санитарные мероприятия. Решение о введении карантина принимается в самой школе, — рассказала «Комсомолке» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Кстати, недавно мы рассказали, какой будет выработан алгоритм действий на случай, если кто-из детей или педагогов заболеет коронавирусом. Подробнее в нашем материале.

Врачи ковидных отделений продолжают рисковать своим здоровьем, спасая жизни пациентов Фото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 9 сентября 2020 года.

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