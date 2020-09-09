Пункт назначения — Еманжелинск: «Кванториум» открыл детям мир технологий

7 сентября Еманжелинск стал центром притяжения высоких технологий. Здесь в рамках реализации национального проекта «Образование» состоялось открытие сразу двух инновационных площадок — мобильного технопарка «Кванториум» и новых точек дополнительного образования, чтобы дети могли получать актуальные знания по современным техническим направлениям, не выезжая из родного города.

Детский технопарк на колесах отправился в еманжелинский Центр детского творчества «Радуга»,открыв тем самым тур по малым городам и селам Южного Урала. А школа № 16 стала территорией, где под руководством опытных наставников у ребят будут формироваться общие технические навыки и развиваться инженерное мышление.

На торжественном открытии присутствовали Елена Коузова, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области,Евгений Светлов, глава Еманжелинского муниципального района, а также Владислав Халамов, руководитель Регионального центра технического творчества, который в буквальном смысле открыл дверь в мир технического творчества — повернув замочную скважину передвижного автокомплекса.

— Нам приятно, что мы стали первыми в этом году в регионе, где при поддержке губернатора Челябинской области совместно с Министерством образования и Региональным центром технического творчества, открываются «Мобильный кванториум», а также две стационарные площадки, которые будут действовать в рамках данной программы, — комментирует глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов. — Была проведена вся необходимая подготовка, отремонтированы помещения для занятий, и сегодня тот самый момент, когда мы можем продемонстрировать результаты нашей совместной работы.

Организаторы устроили настоящее праздничное представление для детей и их родителей — с танцами, аниматорами, интерактивными играми и полетом квадрокоптера.

Для воспитанников «Радуги» педагоги технопарка провели показательные мастер-классы — показали, как работают 3D-принтеры, обучили азам программирования, рассказали о дронах и познакомили с возможностями дополненной реальности. А для официальных гостей из Челябинска руководители школы №16 провели экскурсию по отремонтированным классам, которые оборудованы новыми техническими средствами.

— В школе, где мы сейчас находимся, будет заниматься свыше 90 ребят. Для такой школы — это хорошо. Причем сменный же контингент — 90 позанимались, потом еще 90. Поэтому мы и говорим, пять тысяч мест умножаем на четыре. 20 тысяч — это минимум. За счет чего увеличится система дополнительного образования, — говорит первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Теперь в Еманжелинском районе сотни девчонок и мальчишек в рамках дополнительного образования смогут заниматься новыми направлениями технической направленности: программированием, моделированием конструированием, созданием беспилотных летательных аппаратов — и это только начало.

— Еманжелинский район — это территория с развитым производством. «Мобильный кванториум» дает возможность привить детям из муниципалитетов любовь к техническому творчеству, сформировать у них инженерное мышление. Впоследствии ребята смогут продолжить изучение соответствующих направлений в вузах и сделать выбор в пользу работы на предприятиях своего города, — добавляет руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов. — Тем более, программа обучения «Мобильного кванториума» имеет непосредственную связь с реальным промышленным сектором. Старшеклассники будут работать на предприятиях, разрабатывать с ними совместные проекты и реализовывать свои знания и таланты на практике.