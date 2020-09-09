Встречи литературного форума #РыжийФест пройдут в пяти городах области

Известные российские литераторы — Дмитрий Емец, Анна Матвеева, Сергей Носов, Константин Мильчин и Светлана Лаврова — проведут творческие встречи с читателями не только в Челябинске, но также в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме. В программе выездных мероприятий литературного форума #РыжийФест — лекции, мастер-классы, дискуссии и поиск ответов на вопрос: как увлечь ребенка чтением книг?

Всероссийский литературный форум #РыжийФест впервые пройдет в Челябинской области с 25 по 27 сентября. Его гостями станут авторы бестселлеров, лауреаты литературных премий, авторитетные критики и издатели. Среди целей #РыжегоФеста — дать возможность южноуральцам лично познакомиться с именитыми авторами и вовлечь региональные медиа в обсуждение современного литературного процесса.

— Основные события культурной жизни традиционно происходят в Челябинске, а вот в городах области таких масштабных информационных поводов мало. Такое положение дел мы постарались исправить, — говорит председатель регионального союза журналистов Светлана Зайцева. — 27 сентября у наших коллег в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме, у журналистов и юнкоров соседних городов и районов будет возможность снять репортажи и записать интервью с известными писателями у себя на малой родине. Модераторами большинства творческих встреч также станут руководители и журналисты местных СМИ. Но прежде всего у читателей в городах области будет возможность взять автограф и сделать селфи с литературной звездой.

Автор серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и Школу Ныряльщиков писатель Дмитрий Емец едет на встречу с читателями всех возрастов в Троицк. Здесь же два ярких просветителя, кандидаты наук, преподаватели Высшей школы экономики и Московского педуниверситета Михаил Павловец и Екатерина Асонова проведут с библиотекарями, педагогами и родителями дискуссии о роли современной литературы в жизни общества и о круге чтения российских детей и подростков.

В Магнитогорске пройдет встреча с писателем, поэтом и драматургом, потомственным петербуржцем Сергеем Носовым, лауреатом премии «Национальный бестселлер» (за роман «Фигурные скобки») и премии Союза журналистов России «Золотое перо» (за просветительские радиопередачи). Героем еще одной встречи станет авторитетный литературный критик, шеф-редактор проекта Storytel Константин Мильчин. А драматург Елена Радченко (Санкт-Петербург) проведет встречу-знакомство с пьесами для детей «Последнее путешествие кролика» и «ЦыпоЗаврик».

Лауреат премии им. П. П. Бажова, автор романов «Перевал Дятлова», «Завидное чувство Веры Стениной» Анна Матвеева в Златоусте расскажет о новой книге «Картинные девушки» (и не только о ней). Интересную лекцию (с розыгрышем призов от издательства «Пешком в историю») подготовила писатель, продюсер проекта «Мел» Лада Бакал — поговорим с автором о героинях и авантюристках, которые формируют историю женского альпинизма. С кандидатом наук, доцентом ЧелГУ Александром Полушкиным обсудим два издания, которые можно назвать главными книгами американской литературы: «Моби Дик» и «Геккльберри Финн».

В Кыштыме пройдут творческая встреча с детским писателем, членом жюри Крапивинской премии, кандидатом медицинских наук Светланой Лавровой, а также презентация книги «Трилобиты не виноваты», которая вышла в издательстве «Самокат». Детский поэт Нина Пикулева, автор более 200 книжек для детей разного возраста, их родителей, воспитателей и учителей, приглашает на творческую встречу и мастер-класс «Оживающие стихи».

Напомним, Всероссийский литературный форум #РыжийФест начнет свою работу 25 сентября в Челябинске. Его основной площадкой станет Центр международной торговли, где в эти же дни пройдет Южноуральская книжная ярмарка. Организатор мероприятия — Союз журналистов Челябинской области при поддержке Фонда президентских грантов и челябинской Публички.