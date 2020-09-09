Задай вопрос Захару Прилепину: лидер движения «За правду» приедет в Челябинск и даст интервью в «Комсомольской правде»

Яркое событие политической осени не пройдет мимо читателей «Комсомолки»: 10 сентября писатель Захар Прилепин, лидер партии «За Правду», даст в «КП-Челябинск» большое интервью специально для Челябинской области.

Прилепин посетил область не ради одного интервью: партия «За Правду» выбирается в областное законодательное собрание, с этим и связан визит ее лидера. Кстати, этой осенью «За Правду» удостоила нашу область высоким партийным вниманием.

Писатель приезжает в Челябинск уже третий раз в этом году. Очевидно, с областью у него очень теплая дружба: этим мы и воспользовались, чтобы заманить его в студию «Комсомольской правды» на полтора часа.

Вопросы с нашей стороны готовы, несколько вопросов зададут активисты движения «За Правду», но вы тоже можете принять участие в беседе с писателем. Мы будем транслировать разговор в прямом эфире с 11:15 10 сентября на официальной странице «КП-Челябинск».

С удовольствием зададим и ваши вопросы: оставляйте их в комментариях.

СПРАВКА КП

Захар Прилепин — публицист, ведущий популярного видеоблога «Уроки русского», обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Перу Прилепина принадлежат романы и повести «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», сборников рассказов «Восьмерка», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой», «Семь жизней» и многих других работ. Его книги переведены на 25 языков, включены в программу вузов.

Прилепин ветеран обеих Чеченских кампаний, бывший советник Главы ДНР Александра Захарченко. В 2020 году создал движение и политическую «За Правду». Партия стоит на консервативных и патриотических позициях. В избирательном бюллетене на выборах депутатов Законодательного Собрания ищите «За Правду» под номером пять.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области.