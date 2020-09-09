Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» открывается в Челябинске

С 11 сентября по 30ноября в Челябинск приезжает ежегодный всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений». На главной аллее ЦПКиО им. Юрия Гагарина вы сможете не только посмотреть яркие фотопортреты настоящих героев нашего времени, но и окунуться в историю страны через личный опыт и воспоминания ветеранов. Открытая выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и продолжит серию мероприятий в рамках Года памяти и славы в России.

Начало нового учебного года — отличный повод, чтобы отправиться за новыми знаниями и прикоснуться к истории, не только для детей. Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» продолжает свое путешествие по российским городам и дарит возможность познакомиться с историями настоящих героев нашей страны.Это ежегодный проект благотворительного фонда «Память поколений» и известных fashion-фотографов— в этом году в создании портретов приняли участие Ольга Тупоногова-Волкова и Слава Филиппов.

Приуроченный в этом году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войнеи Году памяти и славы фотопроект повествует о подвигах и воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны, а также традиционно проливает свет и на истории молодых героев. Участники проекта обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Старшему из них уже 101 год, младшему — 35 лет. Впервые попав в объективы fashion-фотографов, они рассказали свои истории всему миру.

— В этот непростой год, ознаменовавшийся известными событиями,проект обретаетособоезвучание и еще более глубокий смысл. Каждый увидит здесь что-то свое. В каждом кадре запечатлен один миг, за которым — целая жизнь, и взгляд героев на портретах говорит больше, чем могут выразить слова. Сегодня фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» напоминает нам о том, что каждый день стоит того, чтобы жить, каждое мгновение — чтобы его ценить, — отметила Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений».

Съемки проходили осенью 2019 года при участии знаменитых фотографов Славы Филиппова и Ольги Тупоноговой-Волковой. Фотографы работали на условиях probono, тем самым выражая свое уважение миссии благотворительного фонда: помощи ветеранам и сохранению памяти и связи поколений.

Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более чем 12 700 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока, на общую сумму порядка 1,437 млрд рублей.