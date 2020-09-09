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Политика

Валерий Гартунг: У наших конкурентов в Челябинске паника!

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» представители партии «Справедливая Россия» рассказали о серьезной и непростой подготовке к Единому дню голосования
Сергей ПЕТРОВ
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Валерий Гартунг, депутат Госдумы от «Справедливой России» от Челябинской области

Валерий Гартунг, депутат Госдумы от «Справедливой России» от Челябинской области

Представители одной из четырех парламентских партий из разных регионов страны и руководитель справедливороссов Сергей Миронов не только представили свое видение ситуации, но и ответили на самые острые вопросы радиослушателей и журналистов «КП».

УРАЛ ГОТОВ К БОРЬБЕ

Валерий Гартунг, депутат Госдумы от «Справедливой России» от Челябинской области считает, что компания идет интенсивно:

- Выборная кампания в завершающей стадии. У наших конкурентов наблюдается паника.

- В чем она выражается?

- В Копейске было нападение на двух наших агитаторов. Им подсунули пакетик с каким-то белым порошком. Сейчас ищем этих бандитов. Ночью срезали билборды в Челябинске с рекламой наших кандидатов.

- В сетях тоже что-то происходит?

- По телефону робот обзванивает наших кандидатов - им говорят, что «Справедливая Россия» закрывается из-за низкого рейтинга. Вот такие методы работы. Но мы закроем все участки своими наблюдателями. И памятка будет роздана всем членам избиркомов. Где указано 6 случаев, когда осуждены члены избиркомов. Такие просветительские итоги работы СР.

- Ваши цели в Челябинске?

- У нас высокие цифры. Сейчас есть пять мест в законодательном собрании. Надеемся получить фракции в муниципальных советах. Борьба предстоит жесткая. Мы к ней готовы.

Мы увидели, как система здравоохранения и по стране в целом, и на Урале в частности оказалась не готова к вызовам пандемии. Существенно снизилась численность младшего медперсонала. Нехватка врачей доходит до трети! Надеюсь, этот тренд мы сможем изменить в ближайшее время.

КОГДА УВИДИМ ГЛУБИНУ ПЕРЕМЕН

А вот что рассказал глава «Справедливой России» Сергей Миронов:

- 13 сентября в 11 субъектах России пройдут выборы в законодательные собрания регионов. В 20 регионах выберут губернаторов. Довыборы в Госдуму пройдут в 4 областях.

Сергей Миронов: По последним данным социологических исследований, поддержка наших идей велика

Сергей Миронов: По последним данным социологических исследований, поддержка наших идей велика

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ваша тактика на выборах?

- Мы идем в наступление. По последним данным социологических исследований, поддержка наших идей велика. За что выступает «Справедливая Россия»? Пандемия выявила глубокие проблемы. Главные: бедность людей и низкие доходы большинства населения.

- С бедностью власть борется.

- Это известно. Но как? Есть и другая проблема - со здравоохранением. Когда больницы вынуждены были перейти на лечение от ковида, а другие услуги не предоставлялись - и многие были вынуждены перейти на платное лечение. На этом фоне безработица еще более ухудшила положение. Наша партия предлагает решения не только в режиме скорой помощи.

- В начале года новое правительство пришло.

- Когда президент призвал к кардинальным переменам, люди почувствовали перемены. Но их глубина будет продемонстрирована 13 сентября.

- Что смущает?

- Трехдневное голосование. Есть данные, что в результате досрочного голосования конверты вскрываются и переписываются. Наш депутат Шеин предлагает: все конверты в специальный мешок, он опечатывается и избиркомами, и представителями партий. Будет честное голосование - будет и честная власть. Нечестный подсчет - это нечестная власть и нечестные налоги.

- То есть вы против растянутого голосования?

- Я не против трехдневного голосования в этом году – мы за гласность. Нужна гарантия, что голос избирателя будет защищен. Мы памятку раздадим всем в день голосования. Она начинается с вопроса: за что вас могут посадить? Ответ: за фальсификацию итогов выборов.

- Как предполагаете контролировать?

- Я призвал коллег в регионах быть готовыми к проведению митингов по окончании голосования. Но при этом, надеюсь, их проводить не придется. Здравый смысл, хочется верить, возобладает. Иначе это станет нарушением всех принципов. Что пойдет во вред нашему государству.

- Примеры есть...

- Мы видим, какая может быть открыта бездна, на примере Белоруссии. Защитить волеизъявление народа - их долг.

- Вы наступаете или обороняетесь?

- Наступать - значит добиваться справедливости. Когда люди потеряли доходы и не понимают, на что будут жить и кормить свою семью, - это слишком несправедливо для России XXI века. Мы за тех, кто трудится, и за тех, кому трудно.

- В последние месяцы возникают новые партии и движения.

- Перспективы новых партий пусть оценивают избиратели. Каждый избирательный цикл придумки возникают. Если кому-то кто-то понравился - да ради бога. Кто-то не сходит с экрана. Но главный критерий - нужность политической силы для граждан.

- Но новички голоса отбирать будут и у вас, и у других парламентских партий?

- Отбирать будут прежде всего у «Единой России».

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» региональные представители партии «Справедливая Россия» рассказали о непростой подготовке к Единому дню голосования

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» региональные представители партии «Справедливая Россия» рассказали о непростой подготовке к Единому дню голосования

Фото: Иван МАКЕЕВ

- В сентябре все на дачах урожай собирают и явка низкая...

- Да, сентябрьская явка всегда не очень высока. В том числе и потому три дня дается. И наша задача защитить эти голоса. Мы призываем своего избирателя приходить только 13 сентября. Да, явка небольшая будет, скорее всего. И тут важно, кто больше всего мобилизует своего избирателя.

- От вас будет много наблюдателей?

- Наблюдатели от «Справедливой России» предполагаются на каждом участке. И каждому члену избирательной комиссии памятка будет вручена. Как раз про наказание за фальсификацию. Там будут факты про Московскую, Нижегородскую области, про Дагестан и Сахалин - кто и за что сел из членов местных избиркомов. Должен признать: когда мне принесли в черновом варианте эту памятку и я ее прочитал, то подумал - будь я членом избирательной комиссии, сидеть за такие вещи в тюрьме не хотел бы ни при каких условиях!

Политика: ВЫБОРЫ

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