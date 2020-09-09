Удивительная малина в Челябинске: шедевр отечественной селекции

«Вот и кончилось теплое лето, расставаться всегда тяжело…» Но зачем расставаться ,когда лето с его волшебными ароматами и яркими вкусами можно продлить!

Впервые в Челябинске садовая фирма «Виктория» предлагает садоводам не просто саженцы, а саженцы малины вместе с ягодами! Вместо того, чтобы расхваливать потенциальный урожай и вкус вы уже сейчас сможете купить плодоносящие саженцы лучших сортов ремонтантной малины и сами оценить вкуснейшие ягоды гигантских размеров.

Именно ремонтантная малина может стать настоящей жемчужиной вашего сада. Ведь ни один сорт обычной малины не дотягивает до нее по урожайности. А возможность с августа по октябрь (когда уже нет никаких других ягод) наслаждаться ароматными плодами, угощать ими детей и внуков, укреплять здоровье, наконец, просто получать удовольствие от нарядных малиновых кустов, это ли не счастье для садовода.

Благодаря плодоношению в августе-сентябре месяце, ремонтантная малина уходит от болезней и вредителей. Ягода всегда абсолютно чистая, без повреждений, поэтому не требуется обработка химикатами.

Очень важно правильно подобрать сорт. После проверки на многих испытательных участках в разных районах Челябинской области области наиболее выдающиеся результаты показал превосходный сорт «Рубиновое ожерелье». Эта малина достойна восхищения! Настоящий лидер по крупноплодности — отдельные ягоды достигают 12 — 14 г (размера со среднюю сливу)! На одном растении одновременно может висеть свыше сотни созревших ягод, что делает куст исключительно нарядным. Собирать такой урожай — праздник для садовода ! А какой вкус…такая малина точно поманит и уведет в объятия своего потрясающего десертного вкуса и пьянящего аромата. Нежная сочная мякоть будет лакомством как в свежем виде, так и в любых видах переработки. «Рубиновое ожерелье» — один из самых щедрых малиновых сортов. С одного куста вы соберете до 7 кг потрясающих, сахарно-сладких сочных ягод.

Идеальные ровные ягоды, гармоничный вкус, выдающаяся урожайность и легкость в выращивании не оставляют сомнений — малина «Рубиновое ожерелье» непременно должна быть на каждом участке.

Не откажите себе в удовольствии, продлите свое любимое лето и заложите основу замечательной малиновой плантации сейчас, ведь именно в сентябре лучшее время для посадок и что немаловажно самое выгодное время для покупок в садовых центрах «Виктория»! Скажем по секрету, в наших садовых центрах началась грандиозная распродажа и вы сможете не только купить плодоносящую малину , но и порадовать себя другими прекрасными плодовыми и декоративными саженцами по очень привлекательным ценам.

Садовая фирма «Виктория» радушно приглашает вас в свои Садовые Центры на Чичерина, 22А (парковка мебельного центра) и Черкасской, 15А (парковка ТК «КС»).

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