Кто боится быть за правду?

Партия «За Правду» едва успела начать избирательную кампанию в области, но уже объединила против себя и держателей административного ресурса, и нашу так называемую оппозицию

ДРУЖБА ПРОТИВ ПРАВДЫ

Подружились партии власти и их декларативные конкуренты ради решения простой задачи: чтобы не допустить в Законодательное Собрание представителей молодой политической партии «За Правду».

Партия, созданная известным русским писателем Захаром Прилепиным в начале этого года, сейчас ведет избирательные кампании в региональные парламенты девяти субъектов России. И не везде она приходится ко двору. Но похоже только в Челябинской области на партию оказывается жесткое давление, которое случайным уже не назовешь.

ОСТОРОЖНО! ПРОВОКАТОРЫ!

В Магнитогорске и других городах области на партийных пикетчиков неоднократно нападали подготовленные провокаторы. Причем действовали очень «профессионально»: без нарушения общественного порядка, а значит и полиция не могла защищать сторонников «За Правду».

Активисты, соблюдая все требования, раздавали партийную, абсолютно законную агитпродукцию в одиночку, соблюдая социальную дистанцию. Этим пользовались злоумышленники: окружали плотной группой, задавали провокационные личные вопросы о деньгах, запугивали намеками.

…И ВАНДАЛЫ

В одном из районов области хулиганы испортили наружную рекламу партии.

Хулиганов еще как-то можно было бы понять, если бы их активность распространялась на всю городскую политическую рекламу. Дескать, надоела политика, давайте испортим билборд.

Но вандалы вместе с тем проявили удивительную избирательность: ни одна партия из тех, что годами принимают антинародные решения или помогают их принять, от глупых выходок не пострадали. Кроме партии «За Правду».

…И ПРИСТАВЫ

В другом городе якобы независимый кандидат пожаловался на рекламу партии в суд.

Портрет Захара Прилепина и местного партийного кандидата на билборде якобы мешал ему агитировать. Тогда «независимый» кандидат попросил судью не просто убрать наш плакат, но еще и закрепить это место за ним самим.

Суд у нас тоже независимый. И часто совсем не спорый. Но если речь идет о партии «За Правду», эта ветвь власти оказывается куда более резвой. Судите сами: формально независимая судья не успела принять решение, а плакат уже демонтировали судебные приставы.

Хватит ли у «независимого» кандидата какой-то непонятной власти, чтобы обеспечить «независимому» суду такую прыть?

И ДАЖЕ СМИ

Подключились к компании и электронные СМИ, называющие себя «независимыми». Журналисты их годами критиковали действующую власть, собирая на этом аудиторию и делая себе имя. Но стоило в Челябинской области появиться партии «За Правду», как объектом нападок стали участники ее партийного списка.

ПОЧЕМУ ВСЕ ПРОТИВ ПРАВДЫ?

Не так давно в области прошел масштабный социологический опрос, показавший рост рейтинга партии «За Правду». За короткое время новая партия смогла провести работу и создать реальную угрозу политическим силам, контролирующим Законодательное собрания.

Так или иначе, но каждая партия, традиционно заседающая в региональном парламенте, понятна и властным структурам, и промышленникам. Понятна и, что самое важное, управляемая. А вот что ждать от «За Правду», которая не зависит от местных капризов, но уже готова защищать интересы избирателей, непонятно.

Это не сердцу тем, кого все устраивает в Челябинской области абсолютно все. А значит они и дальше будут стараться не допустить партию Захара Прилепина до возможности влиять на формирование областного бюджета. И использовать для самые грязные методы.

Впрочем, партию уже им не остановить, если ее поддержите лично вы.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ «ЗА ПРАВДУ»?

Во-первых, 11, 12 или 13 сентября нужно идти на избирательный участок, захватив с собой паспорт.

Во-вторых, получить бюллетени. На выборах вам их вам выдадут 2 штуки. Один «партийный» — в нем будут названия партий. Второй — по одномандатным округам (в нем будут фамилии кандидатов).

Вам нужно найти в «партийном» бюллетене графу под номером 5. Проверить название партии «ЗА ПРАВДУ» и поставить галочку или любой знак в квадрате напротив названия партии «ЗА ПРАВДУ».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области.