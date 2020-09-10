Перед выборами жителям Челябинской области начал звонить «Текслер»

На выборах даже губернатору приходится предъявлять паспорт для удостоверения личности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Избирателям Челябинской области накануне единого дня голосования, назначенного на 13 сентября, начали поступать телефонные звонки с призывом голосовать за «Единую Россию» и губернатора.

Сначала механический женский голос здоровается и сообщает абоненту, что с ним сейчас будет разговаривать губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После этого включается запись с текстом, озвученная мужским голосом, похожим на голос главы региона.

— Год назад мы начали масштабные перемены во всех сферах жизни. Это непростой путь, но мы идем вместе и шаг за шагом добиваемся результатов, — говорится в аудиозаписи. — Уверен, мы взяли верный курс. А сегодня пришло время для главного: время обновить экономику, власть, партию. «Единой России» нужны новые лица, люди, способные честно помогать, искренне заботиться, без громких слов решать наши самые насущные проблемы.

Далее человек на аудиозаписи представляется именем губернатора Челябинской области и призывает идти на выборы, чтобы поддержать обновление Южного Урала, голосовать за главу региона и «Единую Россию».

— Когда я это услышала, просто обомлела, — рассказывает читательница КП-Челябинск. — Сначала, конечно, удивилась, потом стало смешно от этой нелепицы.

— «Раньше Текслер предлагал звонить ему, а теперь звонит сам», — шутят горожане, вспоминая билборды с прошлой избирательной кампании, на которых был указан номер телефона для приема обращений к тогда еще временно исполняющему обязанности главы региона.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь от комментариев воздержался, переадресовав вопрос к отделению партии.

В пресс-службе регионального исполнительного комитета «Единой России» заверили, что партия никаких предвыборных обзвонов избирателей не запускала.

В Челябинской области, это не первый случай, когда телефонными звонками терроризируют южноуральцев. Так, в августе, избирателей якобы обзванивал робот, который, по словам депутата Госдумы, лидера южноуральских эсеров Валерия Гартунга, дискредитировал деятельность «Справедливой России». До этого также проводились соцопросы с упоминанием имени губернатора.

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