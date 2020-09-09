Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 сентября 2020: новые поручения по статистике и пособия для безработных

В скором времени в регион привезут вакцины от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. Тем временем регион ожидает поставки вакцин от COVID-19. О точных сроках их поступления в областном правительстве не говорят. Однако известно, что всего на Южный Урал привезут 12 585 доз, которые в первую очередь дадут медработникам.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 10 сентября зарегистрировано 77 новых случаев. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 15 072 человек, из них выздоровели 11 924, под наблюдением врачей находятся 2700 пациентов. За сутки выписали из больниц 45 южноуральцев.

Летальные исходы у больных коронавирусом не заканчиваются. За прошедшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован COVID-19. У всех вирус был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациентка, 79 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — пациент, 67 лет;

— диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с поражением сердца — пациент, 67 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз, атеросклероз — пациент, 73 года;

— сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность — пациентка, 70 лет.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Коронавирусные пособия до конца все-таки не отменили. Жители Челябинской области, имеющие официальный статус безработного, получат еще по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такое решение приняло правительство Российской Федерации в среду, 9 сентября.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт возмутилась тем, что журналистам не предоставляют информацию о количестве заболевших школьников. Об этом она написала на своей странице в Instagram. По ее словам, случаи заболеваемости в школах становятся предметом широкого обсуждения, но все заведения работают в штатном режиме.

— Поступают и очень тревожные звоночки, на которые мы будем жестко реагировать, — написала в своем аккаунте Ирина Гехт. — Возмущена информацией о том, что в челябинском комитете по делам образования журналистам отказываются сообщать, сколько всего в городе закрыто классов в образовательных учреждениях и делать эту информацию публичной.

Ирина Гехт дала распоряжение, чтобы с 10 сентября в ежедневной статистике Минздрава фигурировали данные о заболевших школьниках и воспитанниках детских садов.

По поручению Гехт теперь Минздрав будет давать статистику по зараженным в школах и детсадах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Копейске

В копейской школе № 23 ученики седьмого класса ушли на карантин из-за коронавируса. Информацию об этом подтвердила директор школы Наталья Леман. По ее словам, заболевшая ученица была на классном часе 1 сентября, а затем ушла на больничный.

— 7 сентября нам позвонили из детской больницы и сказали, что у ребенка положительный тест на коронавирус, — рассказала журналисту КП-Челябинск Наталья Леман. — Мы проинформировали Роспотребнадзор и сделали приказ о переходе на дистанционное обучение.

Класс ушел на карантин до 14 сентября, в кабинете провели дезинфекцию. У учеников и классного руководителя собирают анализы для теста. Если ни у кого не подтвердится коронавирус, то с 15 сентября школьники вернутся к очному обучению.

Кстати, ученики могут надевать маски в школах по своему усмотрению Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

В Областной психоневрологической больнице № 1, которая расположена на улице Кузнецова в Челябинске, возникла массовая вспышка коронавируса. Персонал и пациенты учреждения заболели еще в августе. Но известно об этом стало только вчера. Подробности в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 10 сентября 2020 года.

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