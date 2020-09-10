В движении: предпринимателей Челябинска приглашают в бизнес-путешествие

17 сентября 2020 года новичков и опытных предпринимателей Челябинска приглашают в увлекательное бизнес-мероприятие. Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса анонсирует бизнес-форум «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ». Форум пройдет третий год подряд. В этот раз выбрана оригинальная форма — автобусные маршруты по родному городу. Участники мероприятия выбирают для себя интересный маршрут (или несколько). Пройдя регистрацию, участник форума становится слушателем мастер-классов и лекций от известных экспертов, акул российского предпринимательства.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

По словам генерального директора Фонда развития предпринимательства Челябинской области Артура Юсупова, формат бизнес-путешествия неслучаен:

— Есть мнение, что с человеком можно познакомиться, узнать его, если отправиться с ним в путь. Именно это мы и сделаем. «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ» — это необычный нетворкинг, с одной стороны. С другой стороны, возможность узнать новую полезную информацию для развития своего бизнеса. Проведение такого мероприятия не только первый опыт для «Территории Бизнеса», но и для России в целом.

А СПИКЕРЫ КТО?

Участие в форуме «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ» подтвердили восемь известных спикеров.

Среди них — генеральный директор и основатель федеральной сети кофейных баров COFFEEWAY», ремесленной пекарни полного цикла «URBANBAKER», проекта правильной и вкусной еды «Городская Еда» Сергей Бунцевич.

Уникальными знаниями поделится коуч (CTI, Netherlands), консультант по управлению (SMC, Россия), продюсер, кинорежиссер (фильм «Все на трактор»; вошедший в лонг-лист премии «Золотой орел» фильм «Крым. Крылья»), актриса (сериал «Вместе навсегда») Анастасия Безрук.

Интеллектуальную «тренировку» проведет бизнес-тренер с 16-летним опытом Юрий Павленко.

Выступит управляющий партнер «NapoleonIT» Павел Подкорытов.

Примет участие в форуме генеральный директор ООО СК «Новый век», участник бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Митюгов.

Интересным будет выступление генерального директора компании «Everyixel» Дмитрия Широносова.

Экспертами станут и челябинские предприниматели.

ПОЕХАЛИ!

Уникальный формат бизнес-путешествия форума «ChelBusinessDay» предлагает на выбор восемь маршрутов. Повторимся: необходима предварительная регистрация как на одном, так и на нескольких выбранных маршрутов. У каждого будет свой уникальный контент.

Маршрут № 1ТБ «Бизнес-лекторий».

Маршрут № 2ТБ «Бизнес как спорт: история больших и маленьких преодолений».

Маршрут № 3ТБ: «Кейс-клуб: совет директоров».

Маршрут № 4ТБ: «Бизнес-кинотеатр: 100 кадров о бизнесе».

Маршрут № 5 ТБ: «Инвест-баттл лучших стартапов Челябинской области».

Маршрут № 6ТБ: «Бизнес-стендап: смешные истории о бизнесе».

Маршрут № 7ТБ: «Бизнес и путешествия: опыт бизнес-миссий по миру».

Маршрут № 8ТБ: «Бизнес-квест: экскурсии на уникальные предприятия города».

Зарегистрироваться на участие в «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ» нужно на сайте.

Участие в данном мероприятии, как и в других событиях Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса — бесплатное.

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

бизнесдень.рф