Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 11 сентября 2020: выплаты за сдачу плазмы и ковид у школьников

Теперь Минздрав будет давать статистику по зараженным среди школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С началом ученого года в Челябинской области в зоне риска по коронавирусу оказались школьники. Только за за прошедшие сутки ковид обнаружен у двух учеников.

Инфографика: коронавирус74.рф

Кстати, недавно Роспотребнадзор сообщил, какие действия будут предприниматься в случаях, когда в школе есть подозрение на коронавирус.

— В каждом таком случае мы проводим эпидрасследование. И устанавливаем круг контактировавших с ребенком. Если диагноз не подтвержден, класс отправляется на карантин до того момента, когда будет известен результат теста ребенка. Если ковид у школьника подтвердился, класс отправляется на карантин на две недели, — рассказала КП-Челябинск заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

По данным областного минздрава, на утро 11 сентября зарегистрировано 76 новых случаев. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 15 148 человек, из них выздоровели 12 021, под наблюдением врачей находятся 2674 пациентов. За сутки выписали из больниц 97 южноуральцев.

За прошедшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован COVID-19. У всех вирус был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— 77-летний мужчина с гипертонией и сахарным диабетом, у него также был острый инфаркт миокарда;

— 72-летний мужчина с больным сердцем;

— 58-летний мужчина с больным сердцем;

— 72-летний мужчина, у которого был постинфарктный кардиосклероз;

— 63-летняя женщина в атеросклеротической болезнью сердца и коронарных артерий.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Из-за коронавируса правительство региона продолжает предпринимать меры по изменению образовательной сферы в условиях пандемии. Вчера, 9 сентября, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт обратилась к родителям школьников Южного Урала. Она предложила им перевести отношения с властью и педагогами в деловое русло. Так, в Екатеринбурге действует Свердловская региональная общественная организация «Родители Урала за мир без преступности, насилия и наркотиков». По ее словам, похожая структура есть и на Южном Урале, однако она давно «обнулилась». Поэтому Гехт задалась следующим вопросом: возродить старую организацию или создать новую без прежнего бэкграунда.

Вскоре родители школьников перестанут наблюдать в стороне за происходящей ситуацией в сфере образования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинской области могут получить две тысяч рублей за сдачу плазмы после перенесенного коронавируса.

— Сейчас нужна кровь всех групп и всех резус-факторов. А еще — плазма тех, кто переболел коронавирусом, — заявил главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Отметим, что доноры антиковидной плазмы должны предоставить в пунктах переливания крови заключение врача с диагнозом коронавирус или результаты анализа на иммуноглобулин G.

Возможно, что в скором времени поездки в другие страны для россиян станут немного сложнее. Дело в том, что правительстве предложили сделать вакцинацию от коронавируса одним из условий для международных путешествий, якобы ПЦР-тесты и проверка на антитела смогут гарантировать отсутствие болезни на некоторое время, поэтому стоит сделать такую прививку. Советник также отметил, что большая часть людей путешествуют самолетами, посещая крупные аэропорты, где можно встретить много различных жителей из других стран.

Однако за путешствеия по России никаких вакцинаций не потребуется Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 11 сентября 2020 года.

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