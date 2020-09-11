Захар Прилепин: Пусть элита попробует жить на прожиточный минимум

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За день до начала выборов в региональный парламент писатель, а ныне — лидер партии «За Правду» Захар Прилепин, посетил Челябинск. Захар (это псевдоним или позывной, по паспорту он Евгений Николаевич Прилепин) нашел время пообщаться с журналистами и читателями «Комсомольской правды». Самые яркие его ответы — в нашем материале.

— Почему вы так часто бываете в Челябинске? Как вам вообще город?

— Бывал здесь где-то полтора десятка раз. Так что город мне совсем не чужой и далеко не во всех городах России я так часто бываю. Примерно десять лет назад директор челябинского 31-го лицея Александр Евгеньевич Попов зазвал меня в гости как литератора, который должен был выступить перед его учениками. И так завертелось, что я начал с тех пор делать лицейские литературно-исторические встречи, возить сюда своих товарищей. С Поповым мы подружились. Тогда еще никакая политическая деятельность не предполагалась.

— Вы можете сказать, чем жители Южного Урала отличатся от жителей других регионов? Вообще замечаете, как меняется Челябинск?

— Это было бы ложью, если бы я утверждал, что есть какой-то особый челябинский характер. Нет, отличия, конечно, есть. Но… меня другое волнует и радует: в России при всех региональных особенностях, связанных с производственной сферой, с культурно-исторической, которая тоже и в Челябинске имеет свои законы и особенности развития…в Калининграде, и во Владивостоке, и в Астрахани, и в Архангельске, и в Челябинске живут люди, исповедующие одни и те же ценности, понимающие друг друга, осознающие необходимость существования большой, замечательной, неделимой России. Когда я бывал в Италии или Испании, там я такого не видел. Там всегда удивляются, что россияне с разных концов огромной страны так сильно схожи в базовых понятиях.

«ЗА ПРАВДУ» — ПОТОМУ ЧТО ЗА ПРАВДУ!

— А почему ваше движение и партия называется именно так? «За правду»?

— Для русских, правда выше закона. Русский человек, даже не будучи воцерковленным, мыслит духовно. И большинство жителей России базовые понятия — семья, честь, образования, достоинство — смотрит традиционно. И в России не приживается идея семьи из восьми членом и шести полов, не приживается что-то подобное — сатанизм, сектантство. Не надо говорить, что правда у каждого своя — в противном случае не получилось бы огромного государства от Калининграда до Дальнего Востока.

На сайте американской премии «Оскар» несколько дней назад, вышел страшный закон: в каждом фильме должно быть 10 процентов трансгендеров, сколько-то процентов других меньшинств… У нас это невозможно все еще, а у них это установлено в качестве закона. Почему наши, русские дети должны это смотреть? Сила России и заключается в том, что мы этого никогда не примем! Поэтому «За правду» — значит, за правду!

— Вы удивляетесь, что дети будут это смотреть… У меня трое детей, а у Вас?

— Четверо.

— Четверо… Как решать вопросы воспитания, ведь у детей понятия искажены? Пример: в троллейбусе слышала разговор подростков 17 лет: «Как я узнаю, что я не гей, если не попробую?!». Как с этим бороться? Блокировать каналы, фильмы?

— Как он поймет, что он рыба, если он в воде не живет… Как с этим бороться? Социальные сети, которые работают у нас, не принадлежат России. У нас в социальных сетях полно сообществ для геев, прочая чепуха и дрянь. Это только одна тема, а есть еще секты, суицидальные сообщества. Ни одна страна не позволяет у себя такого разврата. Придумай мы сеть для дружбы американских и русских подростков, никто не позволит это сделать. Только бесшабашная, открытая, распахнутая всему миру Россия говорит: «Вот мы, пожалуйста, будем это жрать и детей своих этим кормить». И едва только что-то пытаются прикрутить, возникает вой нашей интеллигенции. Надо успокоиться и не слушать истерики. Все, что должно быть закрыто = должно быть закрыто. Наши дети сидят в соц.сетях и читают все это. Поэтому и думают: «А как я узнаю, что такое с крыши спрыгнуть или жить с козой?». Несчастные, брошенные дети, нужно ограждать их на государственном уровне.

— Так кроме правды, за кого эта партия? Для кого?

— Партия «За Правду» не для людей, которых называют «офшорной аристократией», не для тех, кто вывел из России миллиарды. Кроме того, не для тех, кто считает, что нужно с Украиной договариваться о статусе Донецка и Луганска. Это прописано в нашем уставе. Партия ставит себе цель — внести поправку в Конституцию, чтобы недра принадлежали народу. Во время внесения поправок в Конституцию это добавить не удалось. Но мы будет добиваться.

— А действующая власть с этим не справится?

— Власть — это точка отсчета. Насколько я знаю и предполагаю, действующий президент в 2024 году баллотироваться не будет. Нас не устраивает экономическая политика правительства. Наша экономическая программа кажется мне более пригодной. Россия достигли успехов в строительстве либерально ориентированной экономики. Теперь пришла пора строить социально ориентированное государство.

— В кампании партии был такой слоган: элите нужно платить прожиточный минимум. Это как?

— Да все просто: пусть элита попробует на этот, определенный для народа прожиточный минимум, прожить. У нас ведь есть всякие ток-шоу, типа «За стеклом» и так далее. Вот пусть весь народ смотрит, как они выживают.

ПОЛИТИКА ИЛИ ТВОРЧЕСТВО?

— Многие переживают, что именитый писатель Захар Прилепин перестанет писать, станет только лишь политиком.

— Я считаю, что общественная деятельность и литература — это вещи одного порядка. Писать книги, публицистические, художественные — например, я сейчас работаю над биографией Михаила Шолохова — это прямое отношение к политике. Тот же Шолохов был не только писателем, но и депутатом Верховного совета СССР, крайне влиятельным политическим деятелем. И в нашем времени это тоже так. Я управляю несколькими медийными ресурсами, занимался музыкой, в кино несколько раз играл… Я не вижу тут никаких противоречий: человек в состоянии заниматься многим, чем больше ты делаешь, тем больше Господь тебе для этого предоставляется ресурсов.

Опыт вообще играет огромную роль. Поэтому у нас в партии не только литераторы — и экономисты, и музыканты, и инженеры, и крестьяне. И все эти темы для меня не чужды, я считаю, это как раз нормально! Вспомните, сколько книг написали политики Ленин, Сталин, Луначарский… Оценивать это можно по-разному, но в любом случае объем — огромный! Так что сил у нас на все хватит.

— Тогда объясните, насколько хватит сил, обычному рабочему-заводчанину, что такое русский мир?

— Ну почему такой подход-то, что заводчанин — это человек, у которого две с половиной мысли?!

— Я имею в виду человека от политики далекого…

— А почему он дальше, чем кто-то другой? Он также, как и любой другой, вписан в те же социальные сети, он про свой завод понимает больше, чем мы себе представить можем! Он в школе учился? Что еще нужно для понимания «Русского мира»? Он видел карту, на ней четко понятно, что нам в наследство оставили предки. Тысячу лет эту страну собирали наши предки, оставили нам, сказав: владейте ею, по возможности — преумножайте. Если человек это понимал в 18, в 19 веке, почему он не должен этого понимать в 21 веке?

Даже то, что мы с вами имеем воду и газ — это величайшее достижение! давно всем надо понять, что в мире есть этот «золотой миллиард», и он к себе никого не пустит. А кроме того, в мире есть миллиард голодающих людей, миллиард живущих без света… И если есть на свете русские люди, желающие вернуться в Россию, то помочь им — наш долг. Военной помощью, политической, культурной… А просто выживать — это подход не россиянина, а какого-то иждивенца. Я все время вспоминаю — приезжаю в Улан-Удэ, к бурятам, а они спрашивают: «Как там у НАС на Донбассе?» Буряты! И объясняют мне: мы же потомки Золотой Орды, мы переживаем, как у нас с нашим наследием, вы чего наше наследие разбазариваете? Я с этим согласен. Нам, партии «За правду», надо все.

БОНУС:

Может быть, пора угомониться? (вопросы от читателей)

— Скажите честно, сколько раз вас звали переехать за границу?

— Некоторые вообще не зовут. Некоторые хотят силком вывезти. В Израиль много приглашали, потом отказались. Украина, наоборот, готова вывезти силой к себе в тюрьму. Ну, я сам туда приеду, когда время придет. А так-то — я был во Франции раз сорок, в Италии — раза 33, в США не раз жил по месяцу и дольше. Я и Запад, и западных интеллектуалов — настоящих интеллектуалов — знаю лучше и ближе, чем большинство наших либеральных витий, которые рассказывают молодежи, какие есть прекрасные страны и как бы было бы хорошо к ним присоединиться.

Я эту ахинею слушать даже не могу: мои знакомые западные интеллектуалы на происходящее в Европе и США смотрят с ужасом, они понимают, что это точно не образец для подражания.

— На ваших встречах с народом какие самые необычные вопросы вам задавали?

— Ой, чего бы вспомнить… Спрашивали, зачем мне так много собак. Их правда много: четверо детей, пять собак. Тут понятно: если собака девочка, это чтобы дети научились те же собачьи роды принимать. Если собака — мальчик — чтобы научились эти роды предотвращать в будущем (смеется).

— На злобу дня: а почему вот лично какая-нибудь многодетная мама должна пойти и проголосовать «За правду»?

— Ну мне кажется, что как минимум — чтобы государство начало к детям относиться соответствующим образом.

— Вы не планируете вместо художественных книг писать учебники по истории?

— Любой учебник пишет целая команда специально обученных людей. Я — нет, не планирую. Но вы правы: мне тоже не нравится многое, что пишут вашим и моим детям в учебниках истории.

— Вы так много говорите за патриотизм… А ваши сыновья в армию пойдут?

— Вопрос, будут ли служить сыновья — для меня не стоит. Более того: они жили со мной в Донецке. Я вывозил их на передовую, они владеют всеми видами оружия… ну, не всеми, но владеют. Жена поняла: ребятам надо знать, за что дерутся россияне. Они ко мне приехали, я их сводил на награждение своего батальона. Они все сами видели и понимают, что бывает с мужчинами, которые приносят свою жизнь и здоровье на алтарь Отечества.

— А что думаете про женскую армию? Надо ли служить девочкам?

— Я вообще демократ и полагаю, что пусть девочки решают сами, надо ли им это. Мне в армии и без девочек было нормально, но я-то — женатый. Так что вопрос дискуссионный. Я бы Ксению Анатольевну Собчак насильно в армию отправил… А то знаете, все эти либеральные девочки в России кричат, что милитаризм, трам-пам-пам, а переезжают в Израиль — и с огромным удовольствием идут служить в тамошнюю армию… И даже гордятся этим. Одни и те же! Мне эта удивительная непоследовательность как-то рвет сердце.

— Вернемся к выборам, они уже через несколько дней. Вот читатели «Комсомолки» интересуются: а надо ли политикам выполнять после выборов свои обещания?

— Это вопрос сложный. С одной стороны, у нас есть партийная — моя личная! — установка, что мы никогда не будем обещать то, чем не будем заниматься. И несколько раз мы партийные взыскания по этому поводу уже применяли. А то как распишут в программах… Спрашиваю: ты сам это будешь делать? а то понаписали, а отвечать-то мне. Я обещаю меньше, чем соседние партии — только то, на что, как я понимаю, нам хватит ресурсов хотя бы на 50 процентов! Тогда начинаем работать.

Прямая трансляция пресс-конференции.

Через 15 минут в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске Захар Прилепин обещал введения выплат безусловного базового дохода, назначения «детского миллиона» всем семьям и отмену «пенсионной реформы». Бюджет с этим справится. Если правительство будет против, «За Правду» инициирует всенародный референдум…

Оплачено из средств Избирательного фонда Избирательного объединения регионального отделения Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области.