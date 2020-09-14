Южноуралец пожаловался на недопуск к голосованию

Голосование проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 11 сентября, в Челябинской области проходит первый день выборов депутатов Законодательного собрания. Представители Общественной палаты региона проверили, как работают избирательные участки и есть ли нарушения.

Руководитель Общественной палаты Николай Дейнеко лично проинспектировал места для голосований. По его словам, на всех участках соблюдаются требования Роспотребнадзора, члены избиркома работают в масках и перчатках.

— Безопасная дистанция подчеркнута разделительными линиями, на всех участках в достаточном количестве присутствуют маски, перчатки и санитайзеры. Первый день досрочного голосования проходит спокойно, — прокомментировал Николай Дейнеко.

Не обошлось и без сигналов о нарушениях на избирательных участках. В Златоусте один избиратель заявил, что его не допустили к голосованию, но оказалось, что он просто пришел раньше времени. А вот в Верхнеуральске сообщили, что к месту голосования кто-то организовал подвоз людей, чтобы те массово проголосовали за одного кандидата. Однако законом такие действия никак не регулируются, потому что доказать принудительное голосование невозможно.

В Озерске один из кандидатов пожаловался, что списки избирателей на участке не заверили подписью председателя избиркома, а также не прошили и не опечатали. По этому обращению провели проверку, нарушений тоже не выявили.

— Списки избирателей должны быть сброшюрованы и заверены завтра, 12 сентября, — уточнил председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

На выборах сегодня работают 3 527 независимых наблюдателей. Пул активистов сформировали силами Общественной палаты региона и муниципалитетов, а также при помощи общественных организаций и объединений.

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