«За правду» ставит ультиматум

Партия «За Правду» добьется выплат безусловного базового дохода, «детских миллионов» и отменит «пенсионную реформу». Бюджет с этим справится. Если правительство будет против, «За Правду» инициирует всенародный референдум. Об этом лидер партии Захар Прилепин заявил в Челябинске. Выполнить это обещания более чем, и вот почему…

ЧЕЛЯБИНСКАЯ СЕНСАЦИЯ

В эфир «Комсомольской правды» Захар пришел ради откровенного разговора с областью. Партийные приемные в Кыштыме, Златоусте и Магнитогорске подключались к эфиру через интернет: местные партийные активисты хотели не просто послушать лидера, но и задать ему вопросы.

Говорили долго: Захар рассказал, что может уберечь детей от дурного влияния социальных сетей (государство), кому должны принадлежать недра (народу), кого бы он отправил служить армию (Ксению Анатольевну Собчак), пойдут ли его дети служить (у него четверо детей, в армию пойдут обязательно). Прилепина спрашивают о многом, и в каждом случае разговор сводится к тому, что в государстве нужно это многое менять.

Интервью с писателем на нашем сайте.

Прямая трансляция пресс-конференции.

Настоящей сенсацией разговора стало обещание Прилепина, которое он дал уже в эфире радио «Комсомольской правды».

ДОХОД ВСЕМ, МИЛЛИОН РЕБЕНКУ, ПЕНСИЯ В 60!

— Безусловный базовый доход, «детский миллион» и пенсионный возраст это три темы, которые мы продвигаем, — заявил Захар Прилепин. И тут же отвечает на вопрос «а как этого добиться». — Мы гарантируем и даем обязательства: если наши предложения не будут восприняты государственной машиной, мы выйдем на референдум, имея все законные основания.

Вот так: базовый доход, детский миллион, пенсия. Если правительство против — спросим народ на референдуме.

Неплохое лекарство от либеральных реформ: народ сам себя обманывать не будет. И все в рамках закона.

РАДИКАЛЬНО, ЗАТО ЧЕСТНО!

Критики скажут: меры радикальные. Да, радикальные, но честные. Прилепин вообще на встречах с избирателями говорит откровенно, как думает, не старается угодить слушателям.

Журналист спрашивает, чем жители области отличаются от других россиян? Писатель предупреждает: он не будет выдумывать «особый характер», чтобы польстить аудитории. Мы такие же, как везде. И в этом свое удовольствие: у всех в России один культурный код. Вот только говорим иногда со своими интонациями.

Учитель физкультуры из Магнитогорска просит рассказать, будет ли партия возвращать престиж профессии учителя, чтобы было «как в советское время»? И как это можно сделать? Захар отвечает честно.

— Я мог бы обещать вам добиваться увеличения зарплат, но это неправильно. Нужно полностью менять государственные принципы, возвращать обществу цели…

ЧЕГО БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ «ЗА ПРАВДУ»?

По словам лидера партии, пенсионный возраст в России должен составлять 60 лет. Женщинам возраст выхода на пенсию будет сокращаться на два года за каждого рожденного ребенка. Иначе государство рискует вновь провалиться в демографическую яму.

Гражданин России должен получать ежемесячный базовый безусловный доход (ББД) без каких-либо условий. Для начала он составит 2500 рублей. И постепенно сравняется с прожиточным минимумом, проходя обязательную индексацию в зависимости от уровня инфляции.

Лидер «За Правду» считает, что каждому новорожденному должен открываться депозитный счет в государственном банке или инвестиционном фонде. Деньги могут быть использованы через 18 лет на цели, соответствующие государственным задачам и определенные отдельным законом: на покупку жилья, оплату образования и т.д.

РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО?

Давайте посчитаем, потянет ли это наш бюджет? Посчитаем пока без экспертов, на коленке. Итак…

По данным статистики в России в год рождается чуть больше 1,6 миллиона детей. Выдаем каждому миллион, и эта мера обходится российскому бюджету (приблизительно) 1,6 триллиона рублей. Страшные деньги? Вовсе нет: одна Москва тратит «на себя» около ТРЕХ триллионов.

ББД (при начальной сумме в 2 500 рублей) обойдется России почти в пять триллионов. Повторим: считали навскидку, огульно, на всех жителей. Но и при таком подходе сумма не является неподъемной. К тому же эти деньги будут «вброшены» в экономику государства. А значит, помогут не только тем, кто их получит, но и малому бизнесу.

Только вот принимать такие решения нужно под полным контролем народа. Или хотя людей, радевших и радеющих о государственном благе. А не о личных выгодах.

МЫСЛИТЬ ИНТЕРЕСАМИ ГОСУДАРСТВА

Из партий, столько лет живущих при власти, государственники, увы, не получаются. Бюрократы и даже коррупционеры — запросто. И хорошие исполнители. А вот государственного мышления нашей исполнительной власти не хватает. Иначе на встречах избиратели не задавали бы одним и те же вопросы о повышении престижа учительской профессии, прекращении разврата на центральном ТВ, судьбе ЕГЭ и судьбе российского села.

Наша власть худо-бедно научилась ставить лавочки во дворах (и то не везде) за счет налогов от добычи полезных ископаемых. Что будет, когда они кончатся?

В каждом уголке экономики России не хватает качественных рабочих мест, учителя, культурные работники, врачи получают копейки (врачам теперь доплачивают за COVID— видимо, жареный петух клюнул), промышленность никак не вернет советские масштабы, хоть и помогают западные «партнеры» санкциями.

И спросить с исполнительной власти некому, действующие депутаты с этим не справляются. Партии превратились в кружки функционеров, одни и те же лица обещают с предвыборных плакатов очередной раз решить одни и те же проблемы. И всех все устраивает.

Кроме Захара Прилепина и партии «За Правду».

ПОРА СПРОСИТЬ НАРОД

Прилепин своим референдумом ставит власти ультиматум. Да, в покорных парламентах изменить ничего не получится. Депутатов от партий власти и ее партнеров, изображающих конкуренцию у кормушки, положение дел устраивает.

Но что скажет народ, если ему предложить не выбор между «плохо» и «очень плохо», а реальные механизмы социального государства? Базовый доход, подогревающий экономику, государственные инвестиции в детей и достойную пенсию в 60 лет?

Захар Прилепин уверен, что для проведения такого референдума, который примет нужные законы у партии «За Правду» хватит своих сил и влияния в регионах. В случае необходимости, партия наберет себе союзников среди общественников или других политиков: народное благо окупит любое сотрудничество.

А чтобы референдум не превратился в очередное «одобряем/не одобряем», в его бюллетени можно поставить не просто вопрос, а конкретную дату принятия законов. И тогда правда победит.

…

Сейчас перед партией в Челябинске стоит простая задача: пройти в региональный парламент и начать работу над референдумом. Для этого партии сегодня, завтра и послезавтра (11, 12 и 13 сентября) нужны ваши голоса. Обязательно приходите на участок, получайте бюллетени, выбирайте партию, держащую курс на построение социального государства.

«За Правду» в избирательном бюллетене под номером 5.

Оплачено из средств Избирательного фонда Избирательного объединения регионального отделения Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области.