Вспыхнули после столкновения: авария в Магнитогорске унесла жизни двух взрослых и ребенка

В легковушке находились четыре человека, двое из которых были несовершеннолетними. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла 11 сентября в Магнитогорске на улице Магнитная. В нее попали грузовик и легковушка. После столкновения оба автомобиля загорелись.

— По предварительным данным, водитель, 1985 года рождения, управляя грузовым автомобилем Dongfeng на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, выполняя поворот налево, не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen Polo, под управлением неустановленного мужчины (возраст около 30-40 лет), который двигался на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

По данным ГИБДД, в легковушке находились четыре человека, двое из которых погибли сразу на месте происшествия — это водитель и неопознанная женщина. Мальчик восьми лет скончался до приезда скорой помощи, а 15-летняя девочка была доставлена с травмами в больницу.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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